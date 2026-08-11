A isenção do IPTU para aposentados, pensionistas e beneficiários do Amparo Social ao Idoso e à Pessoa com Deficiência pode ser ampliada em Jundiaí para alcançar também quem mora de aluguel. A mudança está prevista no Projeto de Lei Complementar nº 1.156/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson, que altera o Código Tributário Municipal e será analisado pela Câmara nesta terça-feira (11).
A proposta permite que o locatário que se enquadre nas condições previstas na legislação também possa obter a isenção. Atualmente, o benefício está condicionado, entre outros requisitos, à propriedade de um único imóvel residencial de até 120 metros quadrados e à residência no local.
Na justificativa, o projeto considera que idosos e pessoas com deficiência podem ter despesas elevadas com medicamentos, fraldas, alimentação especial e tratamentos de saúde, comprometendo parte significativa da renda. A proposta busca, portanto, alcançar pessoas que não possuem imóvel próprio, mas que atendem aos demais critérios exigidos para a concessão do benefício.
Vetos tratam de árvores e fumo
Entre os assuntos em discussão estão dois vetos totais do prefeito. Um deles envolve o Projeto de Lei nº 15.278/2026, de autoria dos vereadores Madson Henrique e Paulo Sergio Martins, que altera o Plano de Arborização Urbana.
A proposta estabelece critérios técnicos, prazos e hipóteses para permitir a poda e a supressão de árvores por particulares em situações de omissão do Poder Público. A rejeição do veto depende de maioria absoluta.
Também será analisado o veto ao Projeto de Lei nº 15.043/2025, que proíbe fumar nas áreas externas de unidades de saúde.
Outro destaque da pauta é o Projeto de Resolução nº 895/2025, de autoria dos vereadores Zé Dias e Edicarlos Vieira, que institui a Câmara da Melhor Idade.
A proposta cria um espaço de participação voltado à população idosa, com o objetivo de ampliar a discussão de demandas e políticas públicas relacionadas a esse segmento. O projeto já havia sido incluído anteriormente na pauta e retorna ao plenário para votação.
Novos cargos
O Executivo também propõe mudanças na estrutura administrativa da Fundação Escola TVTEC Jundiaí. O Projeto de Lei nº 15.200/2026 cria funções de confiança para adequar a organização da Fundação às exigências da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas para licitações e contratos administrativos. Segundo a justificativa, a medida tem adequação orçamentária e as despesas decorrentes da criação das funções serão custeadas pela própria TVTEC, conforme demonstra o estudo de impacto orçamentário-financeiro que acompanha a proposta.
A pauta inclui ainda dois projetos relacionados a serviços públicos. O Projeto de Lei nº 13.607/2021 altera a legislação sobre divulgação de informações de obras e serviços públicos para incluir dados sobre eventuais aditivos, e o Projeto de Lei nº 13.694/2022 altera as regras para execução e manutenção de calçadas. A proposta prevê que, enquanto houver no local alguma pendência de responsabilidade da Prefeitura, o proprietário ou possuidor do imóvel não seja notificado para executar ou adequar a calçada.
A pauta termina com três moções de apoio ao projeto que cria o Dia Nacional do Animal Comunitário – Cão Orelha; a de apoio ao projeto que prevê aumento da pena para o crime de importunação sexual e ao projeto que prevê isenção do Imposto de Renda para profissionais da segurança pública, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal.
Ao todo, 12 itens compõem a ordem do dia da sessão desta terça-feira.