A isenção do IPTU para aposentados, pensionistas e beneficiários do Amparo Social ao Idoso e à Pessoa com Deficiência pode ser ampliada em Jundiaí para alcançar também quem mora de aluguel. A mudança está prevista no Projeto de Lei Complementar nº 1.156/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson, que altera o Código Tributário Municipal e será analisado pela Câmara nesta terça-feira (11).

A proposta permite que o locatário que se enquadre nas condições previstas na legislação também possa obter a isenção. Atualmente, o benefício está condicionado, entre outros requisitos, à propriedade de um único imóvel residencial de até 120 metros quadrados e à residência no local.

Na justificativa, o projeto considera que idosos e pessoas com deficiência podem ter despesas elevadas com medicamentos, fraldas, alimentação especial e tratamentos de saúde, comprometendo parte significativa da renda. A proposta busca, portanto, alcançar pessoas que não possuem imóvel próprio, mas que atendem aos demais critérios exigidos para a concessão do benefício.