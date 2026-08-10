A Defesa Civil de Jundiaí e a Fundação Serra do Japi promovem nos dias 13, 20 e 27 de agosto a oficina preparatória da ‘Operação Estiagem’. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem.

As capacitações serão realizadas das 8h às 12h30, no Cream (Centro de Referência em Educação Ambiental), localizado na avenida Atílio Gobbo, 4.600, Santa Clara.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).