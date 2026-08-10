10 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPACITAÇÃO GRATUITA

Jundiaí promove oficina para prevenção de incêndios florestais

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de jundiaí
As oficinas são abertas ao público em geral
As oficinas são abertas ao público em geral

A Defesa Civil de Jundiaí e a Fundação Serra do Japi promovem nos dias 13, 20 e 27 de agosto a oficina preparatória da ‘Operação Estiagem’. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem.

As capacitações serão realizadas das 8h às 12h30, no Cream (Centro de Referência em Educação Ambiental), localizado na avenida Atílio Gobbo, 4.600, Santa Clara.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).

LEIA MAIS:

Quem pode participar?

As oficinas são abertas ao público em geral e reúnem especialistas de diferentes órgãos para atividades teóricas e práticas.

Atividades

A programação vai abordar temas relacionados à prevenção, combate e resposta aos incêndios florestais, reunindo profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Divisão Florestal da Guarda Municipal, Fundação Serra do Japi, Polícia Militar Ambiental, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Rinem (Rede Integrada de Emergência de Jundiaí e Região).

“A prevenção é a principal ferramenta para reduzir a ocorrência e os impactos dos incêndios florestais. Ao compartilhar conhecimentos técnicos e orientar a população, fortalecemos a atuação integrada entre o poder público e a comunidade na proteção da vida e do meio ambiente”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.

“Essa oficina é um momento muito importante para a troca de experiências e aprendizado em prevenção e combate a incêndios, especialmente devido à preocupação com os possíveis efeitos do El Niño”, afirmou o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior.

Para outras informações, o telefone da Fundação Serra do Japi é o (11) 4589-5769.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários