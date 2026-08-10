A Defesa Civil de Jundiaí e a Fundação Serra do Japi promovem nos dias 13, 20 e 27 de agosto a oficina preparatória da ‘Operação Estiagem’. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem.
As capacitações serão realizadas das 8h às 12h30, no Cream (Centro de Referência em Educação Ambiental), localizado na avenida Atílio Gobbo, 4.600, Santa Clara.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).
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Quem pode participar?
As oficinas são abertas ao público em geral e reúnem especialistas de diferentes órgãos para atividades teóricas e práticas.
Atividades
A programação vai abordar temas relacionados à prevenção, combate e resposta aos incêndios florestais, reunindo profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Divisão Florestal da Guarda Municipal, Fundação Serra do Japi, Polícia Militar Ambiental, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Rinem (Rede Integrada de Emergência de Jundiaí e Região).
“A prevenção é a principal ferramenta para reduzir a ocorrência e os impactos dos incêndios florestais. Ao compartilhar conhecimentos técnicos e orientar a população, fortalecemos a atuação integrada entre o poder público e a comunidade na proteção da vida e do meio ambiente”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez.
“Essa oficina é um momento muito importante para a troca de experiências e aprendizado em prevenção e combate a incêndios, especialmente devido à preocupação com os possíveis efeitos do El Niño”, afirmou o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior.
Para outras informações, o telefone da Fundação Serra do Japi é o (11) 4589-5769.