De acordo com a TIC Trens, desde o início da concessão, já foram investidos cerca de R$ 200 milhões em veículos auxiliares, além de R$ 35 milhões em materiais utilizados para manutenção e mais de 3 mil horas de capacitação dos times de operação e manutenção.

A TIC Trens concluiu o processo de comissionamento dos nove veículos de manutenção importados da China, etapa que reúne testes, inspeções e validações técnicas antes da entrada em operação. A concessionária é responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), além da operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi,

A concessionária conduziu o planejamento, a aquisição dos equipamentos, treinamentos das equipes e validações técnicas em 24 meses, com o objetivo de preparar os veículos para as atividades de manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, em consonância com o cronograma de implantação do projeto TIC Eixo Norte.

Foram mais de 400 horas em treinamentos e testes de veículos de manutenção chineses. Os veículos passarão pela etapa de testes em campo, que tem como objetivo a aprovação final dos equipamentos. O processo contempla inspeção visual, testes estáticos para verificação de funcionalidades dos equipamentos e testes dinâmicos, que verificam o desempenho e a operação do veículo.

Por fim, são conduzidos treinamentos teóricos e práticos para a capacitação da equipe responsável pela execução dos serviços de manutenção, incluindo o recebimento e análise da documentação dos manuais de operação e manutenção para validação e distribuição às equipes de manutenção.