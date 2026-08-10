A participação no desfile será restrita a lojistas do Centro de Jundiaí. Os interessados em participar estão convidados para uma reunião de apresentação do projeto, quando serão detalhados o formato do desfile, critérios de participação, organização e demais informações. A reunião será na próxima quarta-feira (12), às 10h, na sede da ACE Jundiaí, localizada à rua Rangel Pestana, 533, Centro – 1º andar.

Em setembro, o Centro das Artes de Jundiaí será palco do ‘Moda e Tendências’, desfile de lançamento das coleções primavera/verão 2026-2027 das lojas do Centro de Jundiaí. A ação da Associação Comercial e Empresarial (ACE) visa a valorização do comércio central e a apresentação ao público das novidades da temporada.

A iniciativa, que conta com apoio da Prefeitura, é gratuita para os comerciantes participantes e é voltada a lojistas dos segmentos de moda feminina, masculina e infantil, calçados e acessórios. A proposta é transformar o desfile em uma vitrine, apresentando tendências, produtos e diferentes estilos disponíveis no comércio.

Segundo o presidente da ACE Jundiaí, Orlando Fabrício, o evento faz parte de uma estratégia para fortalecer o comércio central e estimular a circulação de consumidores na região. “Queremos mostrar que o comércio central possui diversidade de lojas, marcas e produtos e pode ser um importante destino de compras. O desfile será uma oportunidade para os lojistas apresentarem suas coleções e se aproximarem de novos consumidores”.

Além de apresentar as tendências da próxima estação, a expectativa é que o evento contribua para atrair público ao Centro, ampliando a visibilidade dos estabelecimentos.