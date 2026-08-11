Para um bebê prematuro internado em uma UTI neonatal, o leite materno pode ser parte importante da recuperação. Em Jundiaí, 16.100 recém-nascidos já receberam leite humano doado desde 1998, segundo dados do Banco de Leite Humano, mas mesmo diante das campanhas a corrida é contra o tempo. O estoque atual de 90 litros está até 18,2% abaixo do volume considerado necessário já que são necessários entre 100 a 110 litros para atender à demanda.

Nesta segunda-feira, 15 bebês receberam leite doado, mas a principal dificuldade é manter a entrada de novas doadoras. Helena foi uma dessas crianças. Nascida com 33 semanas, precisou de UTI logo após o parto. Nos primeiros dias, recebeu leite por sonda e depois por copinho. Como a mãe, Mariana Leticia Paulino da Silva, não conseguiu manter a produção, o alimento veio de outras mulheres. “Eu queria muito amamentar, mas acredito que por conta do trauma do parto não consegui ter produção de leite, e talvez até pela prematuridade. Eu não tinha produção de leite nenhuma, ele foi secando naturalmente, e eu preferi não me culpar, porque era algo que não estava mais no meu alcance.”

Helena recebeu leite doado até completar 2 quilos, quando passou para a fórmula. “O leite doado foi essencial para a recuperação dela. Sou grata a todas as mamães que doam para o Banco de Leite. Cada mãe que doa um pouco do seu leite, doa também um pouco de vida e esperança”, afirma Mariana.