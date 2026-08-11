Para um bebê prematuro internado em uma UTI neonatal, o leite materno pode ser parte importante da recuperação. Em Jundiaí, 16.100 recém-nascidos já receberam leite humano doado desde 1998, segundo dados do Banco de Leite Humano, mas mesmo diante das campanhas a corrida é contra o tempo. O estoque atual de 90 litros está até 18,2% abaixo do volume considerado necessário já que são necessários entre 100 a 110 litros para atender à demanda.
Nesta segunda-feira, 15 bebês receberam leite doado, mas a principal dificuldade é manter a entrada de novas doadoras. Helena foi uma dessas crianças. Nascida com 33 semanas, precisou de UTI logo após o parto. Nos primeiros dias, recebeu leite por sonda e depois por copinho. Como a mãe, Mariana Leticia Paulino da Silva, não conseguiu manter a produção, o alimento veio de outras mulheres. “Eu queria muito amamentar, mas acredito que por conta do trauma do parto não consegui ter produção de leite, e talvez até pela prematuridade. Eu não tinha produção de leite nenhuma, ele foi secando naturalmente, e eu preferi não me culpar, porque era algo que não estava mais no meu alcance.”
Helena recebeu leite doado até completar 2 quilos, quando passou para a fórmula. “O leite doado foi essencial para a recuperação dela. Sou grata a todas as mamães que doam para o Banco de Leite. Cada mãe que doa um pouco do seu leite, doa também um pouco de vida e esperança”, afirma Mariana.
De mãe para mãe
Enquanto Mariana recebeu ajuda de outras mulheres, Bianca Martins Ribeiro decidiu transformar o excesso de leite em doação. Depois do nascimento da filha, percebeu que produzia mais do que a bebê conseguia consumir. “Algumas vezes chegava a descartar o leite. Então, ao invés de descartar esse alimento de ouro, iniciei o processo de doação”, conta.
Durante quatro meses, Bianca retirou e armazenou leite em casa, enquanto a equipe fazia a coleta semanalmente. “Foi feito com muito prazer sabendo que aquele leitinho que poderia ter sido jogado fora foi armazenado para alimentar outros bebês, além da minha filha.”
A fisioterapeuta e especialista em amamentação Jessica Pereira explica que não é preciso ter uma produção muito grande para ajudar. “Qualquer lactente saudável que esteja amamentando bem seu bebê e tenha leite excedente pode doar. Às vezes, apenas alguns mililitros fazem toda a diferença, especialmente para bebês prematuros internados em UTIs neonatais.”
A especialista também alerta que dificuldades nos primeiros dias, como dor, fissuras e problemas na pega, podem levar ao desmame precoce. “Sentir dor não é normal, dor é sinal de alerta. Quanto mais cedo ela buscar ajuda especializada, mais rápido conseguimos identificar a causa e evitar que pequenas dificuldades se transformem em um desmame precoce”, orienta Jessica.
O leite materno é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde de forma exclusiva até os seis meses e, depois, complementado com alimentação saudável até os dois anos ou mais. “O leite materno é um alimento completo e vivo. Ele oferece todos os nutrientes que o bebê precisa, além de possuir anticorpos específicos que ajudam a protegê-lo contra infecções”, explica.
A necessidade de novas doadoras é constante. O Banco de Leite tem 10.283 mulheres cadastradas, mas apenas 83 estão ativas. Segundo o serviço, a coleta caiu neste ano em relação a 2025, com redução a partir de março. Um frasco pode alimentar até dez bebês, conforme o volume e a necessidade de cada criança.
Para doar, é preciso estar saudável, amamentando exclusivamente com leite materno, não fumar e ter leite excedente. O serviço orienta as mães e realiza coleta em casa. O Banco de Leite fica na Rua Ragusa, 54, Jardim Messina, e atende de segunda a sábado, das 7h às 13h. Informações pelos telefones 0800-178155 e (11) 4521-7244.