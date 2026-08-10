Na sexta-feira (14), o Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí em parceria com a Sistenge Construções e Comércio Ltda, realiza processo seletivo para 30 vagas no setor da construção civil. As oportunidades são dedicadas ao público masculino, com preferência para moradores de Jundiaí, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.

Entre as funções estão eletricista instalador e ajudante de obras. Para eletricista instalador, são ofertadas 15 vagas. Os interessados devem comprovar experiência de seis meses e ter Ensino Fundamental completo. O salário é de R$ 3.364,80 e entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição de R$ 41,00 e vale-transporte.

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