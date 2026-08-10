Os produtores rurais habilitados no Edital nº 03/2026 da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) para receber a subvenção prevista pela Lei Municipal nº 10.457/2026 devem ficar atentos ao prazo para assinatura do Termo de Compromisso. O procedimento é obrigatório para garantir o recebimento do benefício e deve ser realizado, impreterivelmente, até o dia 4 de setembro.

A assinatura acontece presencialmente no Departamento de Agronegócio, localizado no 5º andar – Ala Norte do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os produtores habilitados que não assinarem o documento dentro do prazo perderão o direito ao recebimento do recurso.

A relação completa dos produtores habilitados e inabilitados, bem como todas as orientações do processo, está disponível no edital publicado na Imprensa Oficial do Município. (Acesse neste link)