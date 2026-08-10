No concurso do café, podem participar cafeicultores com amostras produzidas na safra vigente. Cada produtor pode inscrever uma amostra por modalidade, nas categorias café arábica convencional preparado por via seca, via úmida ou fermentação induzida, café arábica orgânico e café canephora.

Estão abertas as inscrições para o 25º Concurso Estadual “Qualidade do Café de São Paulo” e para o III Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista (CACHAÇA.SP 2026). Os concursos são destinados a produtores do estado de São Paulo e a participação é gratuita.

Para participar, é necessário preencher a ficha de inscrição, reunir a documentação prevista no regulamento (disponível neste link) e entregar a amostra na unidade regional da Cati ou na Casa da Agricultura do município. O prazo para recebimento das amostras vai até 25 de setembro, para cafés arábica, e até 2 de outubro, para cafés canephora.

Já o concurso da cachaça recebe inscrições até 21 de setembro, por meio de formulário eletrônico (disponível neste link). Podem participar produtores paulistas com registro vigente no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Cada participante poderá inscrever uma amostra em cada uma das sete categorias: cachaça branca, armazenada em tonéis de madeira, envelhecida em barris de carvalho, envelhecida premium, envelhecida extra premium, envelhecida em madeiras brasileiras e blend.