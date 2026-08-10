Jundiaí recebe, nos dias 16 e 17 de agosto (domingo e segunda-feira), a unidade móvel SP Por Todas, uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e da Assessoria de Políticas para as Mulheres. A iniciativa auxilia mulheres que precisam buscar ajuda, com acolhimento e orientação.

O ônibus ficará estacionado na Praça Governador Pedro de Toledo, no Centro, das 9h às 16h, oferecendo atendimento gratuito, sigiloso e humanizado para mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social.

Durante o atendimento, uma equipe especializada realiza acolhimento e escuta qualificada, além de oferecer orientação psicossocial e jurídica. Quando necessário, as mulheres também são encaminhadas para a rede de proteção e para os serviços especializados do município, de acordo com cada situação apresentada. A unidade foi criada justamente para aproximar esses serviços de quem mais precisa, garantindo privacidade, segurança e um ambiente acolhedor.