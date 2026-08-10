O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) investe continuamente em iniciativas que fortalecem a qualidade da assistência e promovem o desenvolvimento de novos profissionais. Entre essas ações está a atuação dos jovens aprendizes nos Prontos Atendimentos (PAs), que desempenham um papel estratégico no acompanhamento do fluxo de pacientes e no apoio às equipes assistenciais e administrativas.

O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal que oferece a jovens a primeira experiência profissional aliada à formação teórica. No Hospital São Vicente, a capacitação é realizada em parceria com o Senac, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas, profissionais e pessoais.

Atualmente, os aprendizes atuam nos quatro Prontos Atendimentos administrados pela Instituição, em horário comercial. PA Central, PA Hortolândia e PA Ponte São João contam com dois aprendizes cada, enquanto o PA Retiro possui um profissional na função. A principal missão dos jovens é monitorar, em tempo real, os tempos de espera registrados no painel operacional, permitindo que possíveis atrasos sejam identificados rapidamente. Esse acompanhamento auxilia as equipes responsáveis a priorizar intervenções para garantir o cumprimento dos indicadores de tempo estabelecidos em cada etapa do atendimento.