O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) investe continuamente em iniciativas que fortalecem a qualidade da assistência e promovem o desenvolvimento de novos profissionais. Entre essas ações está a atuação dos jovens aprendizes nos Prontos Atendimentos (PAs), que desempenham um papel estratégico no acompanhamento do fluxo de pacientes e no apoio às equipes assistenciais e administrativas.
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal que oferece a jovens a primeira experiência profissional aliada à formação teórica. No Hospital São Vicente, a capacitação é realizada em parceria com o Senac, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas, profissionais e pessoais.
Atualmente, os aprendizes atuam nos quatro Prontos Atendimentos administrados pela Instituição, em horário comercial. PA Central, PA Hortolândia e PA Ponte São João contam com dois aprendizes cada, enquanto o PA Retiro possui um profissional na função. A principal missão dos jovens é monitorar, em tempo real, os tempos de espera registrados no painel operacional, permitindo que possíveis atrasos sejam identificados rapidamente. Esse acompanhamento auxilia as equipes responsáveis a priorizar intervenções para garantir o cumprimento dos indicadores de tempo estabelecidos em cada etapa do atendimento.
Entre as atividades desenvolvidas, também estão o acompanhamento dos pacientes nas etapas de recepção, classificação de risco, primeiro atendimento médico, medicação, exames, interconsultas, decisão médica e encaminhamento. Os aprendizes também monitoram os chamados "tempos de porta", sinalizando às equipes sempre que houver risco de descumprimento dos prazos, favorecendo uma tomada de decisão mais ágil e contribuindo para a organização do fluxo assistencial.
Para a gerente de Pronto Atendimento, Thais Fernanda da Rocha Santos, a atuação dos aprendizes vai além do apoio operacional e representa uma importante etapa de formação profissional. "Os aprendizes desempenham um papel importante na rotina dos Prontos Atendimentos e desenvolvem competências como responsabilidade, organização, comunicação e senso de prioridade. Além disso, a vivência hospitalar fortalece a empatia, a postura profissional e a compreensão sobre a importância de um atendimento seguro e humanizado", destaca.
A aprendiz Julia de Lima Alves, estudante de Fisioterapia, conta que a experiência tem sido desafiadora e enriquecedora. "Por ser meu primeiro emprego, aprendo muito todos os dias. Atuar em um hospital de referência e acompanhar a rotina intensa do PA Central tem contribuído para o meu desenvolvimento profissional. Mesmo não atuando diretamente na minha área, essa vivência amplia meu conhecimento sobre a dinâmica hospitalar e será muito importante para a minha carreira", afirma.
Já Melissa Bueno Capobianco, aprendiz e estudante de Farmácia, também destaca a importância do aprendizado diário e do trabalho em equipe. "Esse também é o meu primeiro emprego e estou gostando bastante da experiência. É um trabalho bem corrido e que exige bastante de nós. O fluxo de pacientes é muito alto o tempo todo, por isso dependemos muito do apoio de toda a equipe, desde a recepção até a enfermagem e os médicos. É um desafio, mas, a cada dia, vamos aprendendo mais, criando estratégias e aprimorando o nosso trabalho".
Além da formação profissional, o programa também abre portas para o crescimento dentro da própria Instituição. Os aprendizes podem participar de processos seletivos internos e integrar o banco de talentos do Hospital São Vicente, ampliando as oportunidades de efetivação e de construção de carreira.