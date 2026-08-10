Escolher uma profissão, decidir entre empreender ou buscar uma oportunidade no mercado de trabalho e, principalmente, entender que o futuro é construído a partir das escolhas feitas no presente. Esses foram alguns dos temas que movimentaram a palestra realizada na sexta-feira, 7 de agosto, no Ciesp Jundiaí, com a participação dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Sesi Jundiaí.
Promovido pelo Departamento de Responsabilidade Social do Ciesp Jundiaí, coordenado por Cida Gibrail, o encontro foi pensado especialmente para os jovens que estão prestes a concluir uma importante etapa da vida escolar e começar a tomar decisões relacionadas à vida profissional. Entusiasta da juventude e das possibilidades que os jovens representam para o futuro, Cida destacou a importância de criar espaços de diálogo e orientação para essa nova geração.
“Eu olho para cada um e penso no futuro. Daqui a alguns anos, muitos de vocês ocuparão os lugares que hoje são ocupados pelas pessoas que estão aqui, como nossos diretores e convidados. E isso é muito bonito, porque a cidade, a indústria e as empresas precisam de jovens preparados, comprometidos e dispostos a fazer a diferença”, afirmou Cida.
Na abertura do encontro, o vice-diretor do Ciesp Jundiaí, Manoel Flores, deu as boas-vindas aos estudantes e reforçou que a Casa da Indústria está de portas abertas para recebê-los. “É uma alegria receber vocês aqui. Esta casa também é de vocês e estará sempre de portas abertas. Conheçam, perguntem, participem e aproveitem as oportunidades que surgirem”, destacou.
Uma cidade cheia de oportunidades
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, apresentou aos estudantes um pouco mais sobre Jundiaí e seus atributos, destacando a força da economia local, a estrutura da cidade e as oportunidades que o município oferece para quem deseja estudar, trabalhar, empreender e construir sua trajetória profissional. A participação do secretário também aproximou os jovens da realidade econômica da cidade onde vivem, mostrando que desenvolvimento e oportunidades estão diretamente relacionados à preparação das novas gerações.
O diretor titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi, compartilhou com os estudantes parte de sua própria trajetória profissional. Ele contou que trabalha há 31 anos na mesma empresa e que, mesmo depois de mais de três décadas de carreira, hoje realiza seu trabalho com ainda mais entusiasmo do que quando começou. Segundo Zavarizi, a mudança está relacionada à percepção de responsabilidade que adquiriu ao longo dos anos: hoje, sabe que suas decisões impactam diretamente outras pessoas e o sucesso da empresa.
A mensagem dos executivos reforçou aos estudantes que uma carreira também é feita de compromisso, responsabilidade e propósito — e que o entusiasmo pelo trabalho pode crescer à medida que se compreende a importância de cada profissional dentro de uma organização.
Empreender ou trabalhar com carteira assinada?
A programação também trouxe duas perspectivas diferentes sobre a vida profissional. Marcelo Duarte, do Sebrae Jundiaí, falou sobre empreendedorismo, apresentando aos jovens os desafios, as responsabilidades, as oportunidades e as vantagens de escolher o caminho de empreender. Mais do que incentivar o empreendedorismo como uma escolha obrigatória, Marcelo mostrou que empreender exige preparo, conhecimento e disposição para enfrentar desafios.
Um dos conceitos destacados durante a palestra foi o de competência, apresentada como o encontro entre habilidade, conhecimento e atitude. Marcelo também provocou os estudantes a refletirem sobre a necessidade de sair da zona de conforto. Para isso, realizou uma dinâmica em que os participantes precisaram trocar de lugar na plateia, levando para a prática a ideia de que mudanças, muitas vezes, exigem movimento e disposição para experimentar algo diferente.
Já a advogada Áretha Moreno apresentou aos jovens outro caminho possível: o trabalho com carteira assinada. Ela explicou os benefícios, direitos e vantagens relacionados ao regime CLT, contribuindo para que os estudantes compreendessem melhor o que significa ingressar no mercado de trabalho formal. “Independente do caminho que escolham trilhar, cada um precisa entender que precisam passar pelo processo e não se deixar levar pela vida glamourosa apresentada nas redes sociais”, alertou.
As duas apresentações mostraram, de maneiras diferentes, que não existe uma única fórmula para construir uma carreira. Empreender ou trabalhar como empregado são escolhas que envolvem responsabilidades, desafios e oportunidades próprias.
Mais do que apresentar respostas prontas sobre qual caminho seguir, o encontro teve como principal mensagem a importância de fazer boas escolhas. Nathalia Castilho, estudante do Sesi Jundiaí e membro da equipe de Robótica Megazord, destacou a importância deste encontro para os alunos que estão prestes a finalizar o ensino médio. “Percebo que muitos dos estudantes têm dúvidas sobre qual caminho seguir e este evento ajuda a esclarecer essas dúvidas. Sobre a vida profissional, desejo trabalhar como CLT, acredito que a estrutura da empresa, o suporte e os benefícios oferecidos pelo modelo corporativo serão positivos para o meu desenvolvimento profissional”, contou.
A gerente regional do Sesi Jundiaí, Alexandra Salomão Miamoto, comentou que a iniciativa de promover este evento surgiu no Ciesp Jundiaí, numa das reuniões com os próprios jovens. “A iniciativa, que surgiu de uma demanda dos próprios estudantes, busca conectar a nova geração com profissionais das áreas jurídica e administrativa, oferecendo uma perspectiva prática sobre o mercado de trabalho atual além das modalidades autônomas”, comentou a gerente regional do Sesi, Alexandra Salomão Miamoto.
Ao final do encontro, os palestrantes responderam as dúvidas dos jovens e foram presenteados por uma lembrança confeccionada pelos estudantes no FABLab do Sesi Jundiaí.