Escolher uma profissão, decidir entre empreender ou buscar uma oportunidade no mercado de trabalho e, principalmente, entender que o futuro é construído a partir das escolhas feitas no presente. Esses foram alguns dos temas que movimentaram a palestra realizada na sexta-feira, 7 de agosto, no Ciesp Jundiaí, com a participação dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Sesi Jundiaí.

Promovido pelo Departamento de Responsabilidade Social do Ciesp Jundiaí, coordenado por Cida Gibrail, o encontro foi pensado especialmente para os jovens que estão prestes a concluir uma importante etapa da vida escolar e começar a tomar decisões relacionadas à vida profissional. Entusiasta da juventude e das possibilidades que os jovens representam para o futuro, Cida destacou a importância de criar espaços de diálogo e orientação para essa nova geração.

“Eu olho para cada um e penso no futuro. Daqui a alguns anos, muitos de vocês ocuparão os lugares que hoje são ocupados pelas pessoas que estão aqui, como nossos diretores e convidados. E isso é muito bonito, porque a cidade, a indústria e as empresas precisam de jovens preparados, comprometidos e dispostos a fazer a diferença”, afirmou Cida.