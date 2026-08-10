Receber a notícia de que um filho, neto ou outro familiar menor de 18 anos foi encaminhado pela Polícia para a Fundação Casa costuma trazer muitas dúvidas. Para ajudar nesse momento, a instituição disponibiliza materiais de orientação voltados às mães, pais e responsáveis, com noções práticas sobre o que acontece desde a apreensão até o primeiro contato oficial com a família. Também oferece o Canal da Família, um serviço de informações por telefone.

A Fundação Casa recebe apenas adolescentes que cometeram ato infracional e foram encaminhados pela Polícia, quando ocorre o flagrante, ou pela Justiça, em resultado de busca e apreensão. A instituição não decide se o jovem entra ou sai de uma medida socioeducativa ou de programa de atendimento: apenas executa o que é determinado pelo Poder Judiciário.

Quando o adolescente/jovem é apreendido em flagrante pela Polícia Militar ou Civil, é levado inicialmente a uma Delegacia de Polícia de plantão, onde a ocorrência é registrada. Se permanecer apreendido, é encaminhado a um centro da Fundação Casa com atendimento inicial e internação provisória, onde passa por acolhimento especializado, avaliação de saúde, atendimento com equipe técnica, recebe informações sobre sua situação processual, seus direitos e deveres, e é apresentado para a audiência junto ao Ministério Público e o Poder Judiciário, sempre acompanhado por Defensor Público ou advogado constituído.