Receber a notícia de que um filho, neto ou outro familiar menor de 18 anos foi encaminhado pela Polícia para a Fundação Casa costuma trazer muitas dúvidas. Para ajudar nesse momento, a instituição disponibiliza materiais de orientação voltados às mães, pais e responsáveis, com noções práticas sobre o que acontece desde a apreensão até o primeiro contato oficial com a família. Também oferece o Canal da Família, um serviço de informações por telefone.
A Fundação Casa recebe apenas adolescentes que cometeram ato infracional e foram encaminhados pela Polícia, quando ocorre o flagrante, ou pela Justiça, em resultado de busca e apreensão. A instituição não decide se o jovem entra ou sai de uma medida socioeducativa ou de programa de atendimento: apenas executa o que é determinado pelo Poder Judiciário.
Quando o adolescente/jovem é apreendido em flagrante pela Polícia Militar ou Civil, é levado inicialmente a uma Delegacia de Polícia de plantão, onde a ocorrência é registrada. Se permanecer apreendido, é encaminhado a um centro da Fundação Casa com atendimento inicial e internação provisória, onde passa por acolhimento especializado, avaliação de saúde, atendimento com equipe técnica, recebe informações sobre sua situação processual, seus direitos e deveres, e é apresentado para a audiência junto ao Ministério Público e o Poder Judiciário, sempre acompanhado por Defensor Público ou advogado constituído.
Depois da entrada no centro socioeducativo, a família é avisada oficialmente após os procedimentos iniciais de acolhimento. Nesse contato, a Fundação Casa informa em qual centro o adolescente está, quais são os horários e regras de visita, quais documentos precisam ser apresentados, eventuais informações de saúde necessárias para continuidade de tratamento e o nome e o telefone da equipe técnica responsável pelo acompanhamento do caso. Enquanto aguarda esse contato, a orientação é manter os telefones atualizados e disponíveis; separar documentos pessoais do adolescente (RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de vacinação); reunir informações médicas caso o jovem esteja em tratamento ou use medicação contínua (com receituário médico); e, se possível, anotar o número do boletim de ocorrência.
Se a família não receber contato, pode buscar informações diretamente nos centros de atendimento da Fundação Casa, cujos telefones e endereços estão disponíveis no site institucional. Também é possível entrar em contato com o Canal da Família, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelos telefones 0800 777 3272 (ligação gratuita, opção 1) ou (11) 2927-9950 (tarifação conforme operadora). Esse canal foi criado justamente para acolher, orientar e facilitar o contato com os centros de atendimento.
No site, a Fundação Casa ainda disponibiliza a Cartilha da Família, com orientações mais detalhadas sobre visitas, funcionamento das unidades, formas de contato e acompanhamento do adolescente ao longo da medida socioeducativa. A proposta é oferecer uma fonte segura de consulta para quem está enfrentando esse momento complexo e precisa de informação clara, oficial e acessível.
Serviço - Canal da Família da Fundação CASA
Telefones: 0800 777 3272 e (11) 2927-9950.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Entenda as medidas socioeducativas e programas de atendimento
As medidas socioeducativas são um conjunto de ações de caráter socioeducativo aplicadas pela Justiça da Infância e da Juventude a adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos que cometeram ato infracional. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069/90) e com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase - Lei nº 12.594/12), há seis medidas que buscam responsabilizar o jovem, promover sua integração social, garantir ações educativas e proteger seus direitos. Entre elas estão a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. Há também os programas de atendimento previstos na legislação, que são o atendimento inicial, internação provisória e internação sanção.
A Fundação Casa aplica exclusivamente as medidas socioeducativas de semiliberdade (que pode, inclusive, receber jovens de até 21 anos incompletos), que combina permanência em unidade com possibilidade de estudar ou trabalhar fora, e de internação, uma medida privativa de liberdade aplicada apenas em casos previstos em lei, com duração máxima de três anos, com reavaliações encaminhadas trimestralmente ao Sistema de Justiça, que pode rever, a qualquer tempo, a manutenção ou não da medida, conforme o desenvolvimento de cada adolescente no cumprimento dessa. A instituição ainda realiza os programas de atendimento previstos no ECA e no Sinase: o atendimento inicial, que ocorre logo após apreensão e encaminhamento para a primeira audiência de apresentação à Justiça; a internação provisória, uma medida cautelar com duração de até 45 dias para a definição da decisão judicial; e a internação sanção, aplicada quando o jovem já sentenciado descumpre alguma medida anterior, exceto da internação, pelo prazo de até 90 dias.
Já as medidas socioeducativas de advertência e obrigação de reparar danos são aplicadas conforme a gravidade do ato, tal como a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são chamadas de medidas em meio aberto, executadas pelas apenas pelas prefeituras no Estado de São Paulo desde 2010. Todas as medidas citadas são aplicadas pelo Poder Judiciário mediante avaliação de cada caso.
Uma vez sentenciada a medida pela Justiça, naquelas cabíveis à Fundação Casa, a instituição organiza o atendimento, oferecendo escolarização, cursos de educação profissional, cursos de arte-cultura, atividades esportivas, atendimentos por psicólogos, assistentes sociais e de saúde, entre outros, acompanhando o adolescente e sua família no decorrer de toda a medida, seguindo rigorosamente as normas do ECA e do Sinase.