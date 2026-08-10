Novas ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) vêm ampliando o acesso da população aos serviços socioassistenciais. Entre os avanços está a entrega da nova unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Região Oeste, instalada no Jardim Novo Horizonte. O equipamento ampliou a capacidade de atendimento especializado às famílias e indivíduos que vivenciam situações de violação de direitos, aproximando o serviço da população e fortalecendo a atuação da rede socioassistencial em uma das regiões mais populosas do município.
Outro importante serviço oferecido pela prefeitura é a Casa da Família, espaço destinado ao acolhimento temporário de famílias que precisam deixar suas residências em situações emergenciais, como enchentes, deslizamentos ou outras ocorrências que comprometam a segurança da moradia. O equipamento garante acolhimento digno e seguro até que as famílias possam retornar às suas casas ou tenham outra solução habitacional definida.
A segurança alimentar também é uma das frentes fortalecidas. Por meio do Banco de Alimentos, alimentos próprios para o consumo, que poderiam ser desperdiçados, são destinados a entidades socioassistenciais e projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o combate ao desperdício e para a promoção da alimentação adequada.
Complementando esse trabalho, a Feira do Bem e a Cesta do Bem levam alimentos frescos e de qualidade para centenas de idosos e crianças cadastrados mensalmente. A iniciativa promove segurança alimentar, incentiva hábitos saudáveis e aproxima a produção agrícola local das famílias atendidas pelos programas sociais.
O reconhecimento pela qualidade da gestão também veio em nível nacional. Jundiaí conquistou o Selo do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), certificação concedida aos municípios que demonstram eficiência, transparência e organização na aplicação dos recursos destinados à assistência social. O selo reforça a responsabilidade da administração municipal na gestão dos recursos públicos e na ampliação dos serviços oferecidos à população.
A prefeitura também trabalha no fortalecimento contínuo da rede socioassistencial com novos investimentos e projetos estruturantes. Entre eles está a implantação do novo Centro POP, equipamento que ampliará a estrutura de atendimento especializado à população em situação de rua, fortalecendo a rede de proteção social do município.
Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, cada investimento representa um avanço na construção de uma cidade mais acolhedora e preparada para atender quem mais precisa. “Fortalecer a rede socioassistencial é garantir que as pessoas encontrem acolhimento, orientação e acesso aos seus direitos no momento em que mais precisam. Cada equipamento, cada serviço e cada investimento amplia nossa capacidade de proteger as famílias, promover dignidade e construir oportunidades para que elas possam superar situações de vulnerabilidade.”