10 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
AMPLIAÇÃO DA REDE

Jundiaí recebe novos serviços e equipamentos de proteção social

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Região Oeste, instalado no Jardim Novo Horizonte
Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Região Oeste, instalado no Jardim Novo Horizonte

Novas ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) vêm ampliando o acesso da população aos serviços socioassistenciais. Entre os avanços está a entrega da nova unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Região Oeste, instalada no Jardim Novo Horizonte. O equipamento ampliou a capacidade de atendimento especializado às famílias e indivíduos que vivenciam situações de violação de direitos, aproximando o serviço da população e fortalecendo a atuação da rede socioassistencial em uma das regiões mais populosas do município.

Outro importante serviço oferecido pela prefeitura é a Casa da Família, espaço destinado ao acolhimento temporário de famílias que precisam deixar suas residências em situações emergenciais, como enchentes, deslizamentos ou outras ocorrências que comprometam a segurança da moradia. O equipamento garante acolhimento digno e seguro até que as famílias possam retornar às suas casas ou tenham outra solução habitacional definida.

A segurança alimentar também é uma das frentes fortalecidas. Por meio do Banco de Alimentos, alimentos próprios para o consumo, que poderiam ser desperdiçados, são destinados a entidades socioassistenciais e projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o combate ao desperdício e para a promoção da alimentação adequada.

Complementando esse trabalho, a Feira do Bem e a Cesta do Bem levam alimentos frescos e de qualidade para centenas de idosos e crianças cadastrados mensalmente. A iniciativa promove segurança alimentar, incentiva hábitos saudáveis e aproxima a produção agrícola local das famílias atendidas pelos programas sociais.

O reconhecimento pela qualidade da gestão também veio em nível nacional. Jundiaí conquistou o Selo do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), certificação concedida aos municípios que demonstram eficiência, transparência e organização na aplicação dos recursos destinados à assistência social. O selo reforça a responsabilidade da administração municipal na gestão dos recursos públicos e na ampliação dos serviços oferecidos à população.

A prefeitura também trabalha no fortalecimento contínuo da rede socioassistencial com novos investimentos e projetos estruturantes. Entre eles está a implantação do novo Centro POP, equipamento que ampliará a estrutura de atendimento especializado à população em situação de rua, fortalecendo a rede de proteção social do município.

Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, cada investimento representa um avanço na construção de uma cidade mais acolhedora e preparada para atender quem mais precisa. “Fortalecer a rede socioassistencial é garantir que as pessoas encontrem acolhimento, orientação e acesso aos seus direitos no momento em que mais precisam. Cada equipamento, cada serviço e cada investimento amplia nossa capacidade de proteger as famílias, promover dignidade e construir oportunidades para que elas possam superar situações de vulnerabilidade.”

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários