Novas ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) vêm ampliando o acesso da população aos serviços socioassistenciais. Entre os avanços está a entrega da nova unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Região Oeste, instalada no Jardim Novo Horizonte. O equipamento ampliou a capacidade de atendimento especializado às famílias e indivíduos que vivenciam situações de violação de direitos, aproximando o serviço da população e fortalecendo a atuação da rede socioassistencial em uma das regiões mais populosas do município.

Outro importante serviço oferecido pela prefeitura é a Casa da Família, espaço destinado ao acolhimento temporário de famílias que precisam deixar suas residências em situações emergenciais, como enchentes, deslizamentos ou outras ocorrências que comprometam a segurança da moradia. O equipamento garante acolhimento digno e seguro até que as famílias possam retornar às suas casas ou tenham outra solução habitacional definida.