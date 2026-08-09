Uma roda de conversa sobre transição de carreira será realizada nesta quarta-feira (12), às 14h30, no Espaço Jundiaí Empreendedora. Com o tema “Como fazer uma transição de carreira com estratégia”, o encontro pretende orientar profissionais que avaliam deixar a atual atividade para iniciar um novo caminho, incluindo o empreendedorismo.

A atividade abordará aspectos como planejamento, preparação emocional, organização financeira e desenvolvimento de competências. A proposta é discutir formas de reduzir riscos durante a mudança profissional e auxiliar os participantes a avaliar objetivos e condições antes de tomar decisões sobre a carreira.

O encontro será conduzido pela psicóloga clínica Flávia Pessoa, especialista em Análise do Comportamento Humano, Avaliação Psicológica, ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e Neuropsicologia. A programação faz parte das ações de capacitação do Espaço Jundiaí Empreendedora, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.