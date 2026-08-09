Uma roda de conversa sobre transição de carreira será realizada nesta quarta-feira (12), às 14h30, no Espaço Jundiaí Empreendedora. Com o tema “Como fazer uma transição de carreira com estratégia”, o encontro pretende orientar profissionais que avaliam deixar a atual atividade para iniciar um novo caminho, incluindo o empreendedorismo.
A atividade abordará aspectos como planejamento, preparação emocional, organização financeira e desenvolvimento de competências. A proposta é discutir formas de reduzir riscos durante a mudança profissional e auxiliar os participantes a avaliar objetivos e condições antes de tomar decisões sobre a carreira.
O encontro será conduzido pela psicóloga clínica Flávia Pessoa, especialista em Análise do Comportamento Humano, Avaliação Psicológica, ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e Neuropsicologia. A programação faz parte das ações de capacitação do Espaço Jundiaí Empreendedora, iniciativa da Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
A participação é gratuita, mas exige inscrição solidária com a doação de um litro de leite. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. A atividade integra o eixo +Negócios e busca aproximar profissionais e especialistas de pessoas interessadas em desenvolvimento profissional e empreendedorismo.
O encontro será realizado no Espaço Jundiaí Empreendedora e é voltado a pessoas que consideram uma mudança de carreira ou pretendem iniciar um negócio. As orientações devem abordar tanto os aspectos práticos da transição quanto os fatores pessoais envolvidos no processo de tomada de decisão.