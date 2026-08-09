A APAE de Jundiaí lança um curta-metragem produzido a partir das experiências de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto “Entre Contos e Gestos: Arte e Inclusão Social”. Com cerca de 30 minutos, o filme reúne atividades desenvolvidas ao longo da iniciativa, que utilizou literatura, expressão corporal e diferentes formas de arte como ferramentas de comunicação e participação.
A produção reúne participantes com deficiência intelectual, deficiência múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao longo do projeto, eles foram estimulados a criar e interpretar histórias por meio de palavras, movimentos e outras formas de expressão. O curta apresenta parte desse processo e aborda temas como autonomia, diversidade e respeito às diferenças.
A primeira exibição será realizada no Moviecom do Maxi Shopping Jundiaí. Depois da sessão de lançamento, a APAE informou que divulgará os canais em que o filme ficará disponível para o público. A proposta é ampliar o acesso à produção e às experiências apresentadas pelos participantes.
O projeto foi desenvolvido pela APAE em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por meio do Termo de Fomento nº 04/2025, com recursos viabilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Para o professor de Artes da entidade e diretor do filme, André Farias, a iniciativa buscou estimular a participação dos atendidos. “Procuramos levar aos nossos usuários histórias inclusivas que envolvam família e amigos, em ambientes como escolas e lares, para dialogar com os atendidos e fazer com que tragam a sua identidade nas formas de falar, fazer, agir e reagir.”
Além de registrar as atividades do projeto, o curta pretende abordar a inclusão a partir das vivências dos participantes e reforçar a importância de criar espaços para que pessoas com deficiência possam se expressar e participar de atividades culturais. A iniciativa também integra ações apoiadas pelo CMDCA e pela Prefeitura de Jundiaí voltadas à promoção dos direitos de crianças e adolescentes.