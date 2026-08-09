Centenas de jovens participaram das atividades realizadas na primeira semana do Mês da Juventude 2026, em Jundiaí. A programação começou em 1º de agosto e reuniu ações de formação, orientação profissional, saúde, cidadania e desenvolvimento pessoal em diferentes pontos da cidade.
A abertura ocorreu no Ivoturucaia, com a primeira edição da Feira de Profissões Itinerante. A iniciativa aproximou os participantes de universidades, escolas técnicas, programas de qualificação e oportunidades de aprendizagem, além de serviços públicos. A proposta também marcou o início da descentralização das ações voltadas à juventude.
No dia 5, cerca de 400 jovens participaram do projeto Universitário por 1 Dia, no Centro Universitário Padre Anchieta. Na mesma data, 75 integrantes da Guardinha participaram do Workshop de Juventude – Construindo o Futuro, realizado no Paço Municipal como parte da atualização do Plano Municipal da Juventude.
A programação incluiu ainda o encerramento da Rota Jovem, promovida pela TVTEC em parceria com a Guardinha, com a entrega de certificados aos participantes. Na área da saúde, a UBS Santa Gertrudes realizou atividades relacionadas à saúde mental, incluindo um grupo de meditação para manejo da ansiedade e um encontro com adolescentes. Também teve início uma nova turma de Oratória do Ponto+Jovem.
Segundo a assessora de Políticas Públicas para a Juventude, Letícia Branco, a participação registrada nos primeiros dias reforça a proposta de ampliar o acesso dos jovens às iniciativas municipais. “O Mês da Juventude nasceu da construção coletiva entre o COMJUVE e a Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de aproximar as políticas públicas dos jovens e criar oportunidades de desenvolvimento em diferentes áreas.” A programação segue durante agosto, com atividades gratuitas de educação, cultura, saúde, esporte, empregabilidade e participação cidadã.