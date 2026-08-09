Centenas de jovens participaram das atividades realizadas na primeira semana do Mês da Juventude 2026, em Jundiaí. A programação começou em 1º de agosto e reuniu ações de formação, orientação profissional, saúde, cidadania e desenvolvimento pessoal em diferentes pontos da cidade.

A abertura ocorreu no Ivoturucaia, com a primeira edição da Feira de Profissões Itinerante. A iniciativa aproximou os participantes de universidades, escolas técnicas, programas de qualificação e oportunidades de aprendizagem, além de serviços públicos. A proposta também marcou o início da descentralização das ações voltadas à juventude.

No dia 5, cerca de 400 jovens participaram do projeto Universitário por 1 Dia, no Centro Universitário Padre Anchieta. Na mesma data, 75 integrantes da Guardinha participaram do Workshop de Juventude – Construindo o Futuro, realizado no Paço Municipal como parte da atualização do Plano Municipal da Juventude.