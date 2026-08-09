A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí realiza, em 12 de agosto, o 1º Fórum Municipal dos Blocos Carnavalescos. O encontro será das 18h às 22h, no Espaço Expressa, e reunirá representantes de blocos e agentes culturais para discutir a organização e os próximos passos do Carnaval de Rua na cidade.

Entre os assuntos previstos estão questões relacionadas à logística, segurança, estrutura e definição do calendário da festa. A proposta é ampliar a participação dos blocos nas decisões sobre as próximas edições e reunir diferentes representantes do setor para discutir demandas e possibilidades para o Carnaval.

O fórum também pretende abordar o papel do Carnaval de Rua na cultura e na dinâmica dos espaços públicos de Jundiaí. A atividade inclui discussões sobre convivência comunitária e a contribuição dos blocos para a economia criativa do município.