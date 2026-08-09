Aos 60 e 82 anos, mãe e filha encontraram no caiaque uma forma diferente de praticar atividade física e aproveitar o contato com a natureza. Cristiane Bulizani Alves e Leonilda Facanali Bulizani participam do programa Sextou+, no Parque da Cidade, em Jundiaí, e procuram manter uma rotina semanal de remadas sempre que as condições climáticas e as vagas permitem.

Cristiane começou a praticar em fevereiro deste ano, enquanto Leonilda, então com 81 anos, entrou no programa uma ou duas semanas depois. A atividade surgiu de maneira inesperada. Cristiane foi convidada pela nora para conhecer um evento na sede do Velas do Japi e descobriu que havia uma iniciativa voltada para pessoas com mais de 60 anos.

A proposta chamou sua atenção justamente por reunir dois aspectos que procurava naquele momento: saúde física e bem-estar mental. Depois da primeira aula, o que era apenas uma experiência se transformou em uma nova atividade. “Depois que fiz a primeira aula, me apaixonei pelo esporte e sigo praticando”, conta.