Encerradas as convenções partidárias, o cenário eleitoral para a disputa pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Presidência da República começa a ganhar novos contornos. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), entretanto, as definições políticas ainda passam por um processo de alinhamento entre as direções nacional, estadual e municipal das principais legendas.

A etapa das convenções, que estabelece as candidaturas e coligações partidárias, não encerra todas as negociações políticas. Com a proximidade do início da campanha eleitoral, os partidos ainda ajustam suas estratégias e avaliam como deverão atuar nas disputas estadual e nacional.

Enquanto algumas legendas já definiram seus nomes para a disputa presidencial, outras adotaram caminhos diferentes. Partidos como PP, Republicanos e a Federação PSDB/Cidadania não terão candidatura própria à Presidência da República e ainda discutem o posicionamento que será adotado na eleição nacional e tratam seus apoios regionais caso a caso.