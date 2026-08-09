Encerradas as convenções partidárias, o cenário eleitoral para a disputa pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Presidência da República começa a ganhar novos contornos. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), entretanto, as definições políticas ainda passam por um processo de alinhamento entre as direções nacional, estadual e municipal das principais legendas.
A etapa das convenções, que estabelece as candidaturas e coligações partidárias, não encerra todas as negociações políticas. Com a proximidade do início da campanha eleitoral, os partidos ainda ajustam suas estratégias e avaliam como deverão atuar nas disputas estadual e nacional.
Enquanto algumas legendas já definiram seus nomes para a disputa presidencial, outras adotaram caminhos diferentes. Partidos como PP, Republicanos e a Federação PSDB/Cidadania não terão candidatura própria à Presidência da República e ainda discutem o posicionamento que será adotado na eleição nacional e tratam seus apoios regionais caso a caso.
A diferença entre as articulações estaduais e nacionais aparece principalmente em São Paulo. PSDB, PP e Republicanos estão alinhados em torno da candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes. No entanto, esse mesmo alinhamento não necessariamente se repete na disputa pela Presidência da República, deixando espaço para decisões próprias dos diretórios municipais.
Na Região Metropolitana de Jundiaí, essa realidade já pode ser observada. O presidente do diretório municipal do PSDB de Jundiaí, Ilcemar Fonseca, confirmou ao Jornal de Jundiaí que o partido seguirá a decisão estadual e apoiará Tarcísio de Freitas na disputa pelo Governo de São Paulo. "A convenção foi realizada no dia 1º e o PSDB esteve presente. A escolha por Tarcísio ocorre pela capacidade demonstrada no governo e pelo trabalho que vem realizando no Estado de São Paulo", afirmou.
Segundo Ilcemar, a decisão acompanha a avaliação do partido sobre a gestão estadual e o desempenho do governador durante o atual mandato. Para o dirigente municipal, a escolha pelo apoio a Tarcísio está relacionada ao trabalho desenvolvido pelo governo paulista e à continuidade das políticas implementadas no Estado.
Apesar das discussões em andamento nas esferas estadual e nacional, o presidente do PSDB de Jundiaí afirmou que o diretório municipal não pretende estabelecer uma orientação única para os filiados durante a campanha presidencial. "Em Jundiaí, o partido deu liberdade para cada um apoiar e seguir o seu caminho. Não tenho direcionamento da executiva nacional nem da estadual. Cada um segue sua escolha", afirmou.
O Republicanos, do partido do governador Tarcísio de Freitas, segue a mesma dinâmica. Obviamente, trabalhando para a reeleição de Tarcísio, na esfera federal o partido se sente mais livre. “O Republicanos entendeu - e acho que toda a centro-direita também - que a escolha do nome de Flavio Bolsonaro foi tomada pelo próprio Jair, dentro de um presídio, sem que fossem acolhidas outras lideranças. Então, o partido não se sentiu parte deste movimento e deixou livre aos seus filiados a quem apoiar”, afirma o presidente do Republicanos Jundiaí, Fernando Souza.
Fernando afirma ainda que o partido apoia o nome do deputado federal Marcos Pereira à reeleição. A deputado estadual, tanto Fernando quanto a maior parte da Executiva, apoia o ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan. “Nosso compromisso é com a cidade”, afirma Fernando.
Jeferson Coimbra, presidente do PP, afirma que a federação entre União Brasil e seu partido segue as mesmas diretrizes. “Nossos filiados são livres para votar a presidente. Em relação a nomes da região, a federação apoia Ellen Martinelli, candidata a deputada federal, Edicarlos Vieira, a deputado estadual e Danilo Joan, a estadual também, além de Cristiano Lopes a federal.”
Na RMJ, formada por sete municípios, as decisões partidárias podem seguir diferentes estratégias conforme os acordos construídos em cada cidade. A definição dos apoios locais também depende da relação entre lideranças municipais, estaduais e nacionais, além dos interesses de cada legenda para a disputa eleitoral.
Embora as convenções tenham encerrado uma etapa importante do calendário eleitoral, as articulações políticas continuam. Novos apoios podem ser anunciados ao longo da campanha, e os posicionamentos dos diretórios municipais da Região Metropolitana de Jundiaí devem ficar mais claros conforme os candidatos intensificarem suas agendas e as negociações partidárias avançarem.