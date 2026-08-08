A Feira de Profissões Itinerante realiza sua segunda edição nesta quinta-feira (13), no bairro Almerinda Chaves, na região Oeste de Jundiaí. O evento ocorre das 16h às 20h, na Paróquia São José, e terá atividades gratuitas voltadas a jovens que buscam informações sobre formação profissional, cursos e oportunidades de trabalho.
Durante a feira, os participantes poderão conversar com representantes de universidades, faculdades e escolas técnicas, além de conhecer opções de cursos profissionalizantes. A programação também inclui testes vocacionais gratuitos, informações sobre programas de Jovem Aprendiz e orientações relacionadas à saúde e ao desenvolvimento da juventude.
A iniciativa é organizada pelo Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE) em parceria com a Prefeitura de Jundiaí e integra a programação do Mês da Juventude 2026. A proposta é levar os serviços para diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso de estudantes e jovens que estão avaliando opções para a formação e a entrada no mercado de trabalho.
A programação também terá uma roda de conversa sobre as novas gerações da terra da uva, com foco nos jovens que vivem e atuam em áreas rurais. Para a assessora de Políticas Públicas para a Juventude, Letícia Branco, o formato busca aproximar as oportunidades dos moradores. “A proposta da Feira de Profissões é levar informação e oportunidades para mais perto dos jovens. Queremos que eles tenham acesso às possibilidades de formação, qualificação e ingresso no mercado de trabalho, independentemente da região onde moram.”
O Mês da Juventude reúne, ao longo de agosto, atividades gratuitas relacionadas a educação, empregabilidade, saúde, cultura, esporte e participação cidadã. A primeira edição da Feira de Profissões foi realizada na abertura da programação e reuniu dezenas de participantes. A segunda edição será aberta ao público e não exige pagamento para participação.
Serviço
- Data: 13 de agosto (quinta-feira)
- Horário: das 16h às 20h
- Local: Paróquia São José – Rua Mariano Latorre, 276 – Almerinda Chaves – Jundiaí
O que você encontra na feira:
- Universidades, faculdades e escolas técnicas;
- Informações sobre cursos e profissões;
- Oportunidades de Jovem Aprendiz;
- Testes vocacionais gratuitos;
- Serviços de saúde e orientações para a juventude.
A participação é gratuita e aberta ao público. Jovens, estudantes e suas famílias estão convidados a conhecer as oportunidades disponíveis e dar mais um passo na construção do futuro profissional.