A Feira de Profissões Itinerante realiza sua segunda edição nesta quinta-feira (13), no bairro Almerinda Chaves, na região Oeste de Jundiaí. O evento ocorre das 16h às 20h, na Paróquia São José, e terá atividades gratuitas voltadas a jovens que buscam informações sobre formação profissional, cursos e oportunidades de trabalho.

Durante a feira, os participantes poderão conversar com representantes de universidades, faculdades e escolas técnicas, além de conhecer opções de cursos profissionalizantes. A programação também inclui testes vocacionais gratuitos, informações sobre programas de Jovem Aprendiz e orientações relacionadas à saúde e ao desenvolvimento da juventude.

A iniciativa é organizada pelo Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE) em parceria com a Prefeitura de Jundiaí e integra a programação do Mês da Juventude 2026. A proposta é levar os serviços para diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso de estudantes e jovens que estão avaliando opções para a formação e a entrada no mercado de trabalho.