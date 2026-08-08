Aos 20 anos, Guilherme Tega da Silva, morador de Jundiaí (SP), é aluno da Escola Superior de Educação Física (ESEF) e integrante da equipe de natação da cidade. Ele enfrenta, atualmente, uma grave complicação após um transplante de medula óssea e precisa, com urgência, de um tratamento que custa R$ 864 mil, para continuar lutando pela vida.

A história de Guilherme começou a mudar no fim de 2021, quando sintomas como febre e dor de cabeça levaram ao diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda tipo B Philadelphia Like (LLA-B PH-LIKE). A partir daí, iniciou uma intensa jornada de tratamentos, incluindo quimioterapia, medicamentos de alto custo e diferentes protocolos experimentais, já que seu caso era considerado raro e de difícil resposta.

Mesmo após diversas tentativas, a doença só entrou em remissão em maio de 2022, permitindo a realização do transplante de medula óssea, com doação da própria irmã. No entanto, o que parecia ser um novo começo trouxe um novo desafio: Guilherme desenvolveu a Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), conhecida como rejeição do transplante — uma condição grave em que as células transplantadas atacam o organismo do paciente.