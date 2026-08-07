O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai investigar como acidente de trabalho o ataque cometido por um açougueiro que esfaqueou três colegas em um supermercado de Jundiaí (SP). Ele foi preso em flagrante na última segunda-feira (3).

Em depoimento à polícia, o suspeito declarou que as agressões foram motivadas por situações de bullying no ambiente de trabalho. As vítimas, de 25, 28 e 37 anos são funcionárias do supermercado. Duas foram atingidas no rosto e a terceira foi ferida no ombro ao tentar intervir na confusão.

Segundo o MTE, o episódio será analisado como acidente de trabalho porque ocorreu dentro da empresa. Auditores do MTE locais e do Estado de SP vão apurar as circunstâncias do caso e buscar identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência, bem como as condições do ambiente de trabalho e os possíveis elementos que possam ter favorecido o episódio.

Relembre o caso