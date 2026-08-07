O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai investigar como acidente de trabalho o ataque cometido por um açougueiro que esfaqueou três colegas em um supermercado de Jundiaí (SP). Ele foi preso em flagrante na última segunda-feira (3).
Em depoimento à polícia, o suspeito declarou que as agressões foram motivadas por situações de bullying no ambiente de trabalho. As vítimas, de 25, 28 e 37 anos são funcionárias do supermercado. Duas foram atingidas no rosto e a terceira foi ferida no ombro ao tentar intervir na confusão.
Segundo o MTE, o episódio será analisado como acidente de trabalho porque ocorreu dentro da empresa. Auditores do MTE locais e do Estado de SP vão apurar as circunstâncias do caso e buscar identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência, bem como as condições do ambiente de trabalho e os possíveis elementos que possam ter favorecido o episódio.
Relembre o caso
De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria planejado o ataque por acreditar que vinha sendo perseguido por colegas de trabalho. Ainda segundo o registro policial, após receber uma advertência relacionada ao seu comportamento no ambiente profissional, ele pegou uma faca e atacou três funcionários do supermercado.
As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo e a um hospital da rede particular. Conforme apurado, os três sofreram ferimentos considerados leves e não correm risco de morte.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar dos dois batalhões que atuam em Jundiaí. O suspeito foi localizado e preso por policiais da Força Tática, sendo encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve a prisão em flagrante ratificada antes da audiência de custódia.
Em nota, a rede de supermercados confirmou o episódio ocorrido na unidade Ferroviários, em Jundiaí. A empresa informou que um colaborador agrediu dois colegas utilizando uma faca, que as vítimas receberam atendimento médico imediato e passam bem.
A rede também afirmou que o autor foi contido e encaminhado à delegacia, destacando que está prestando assistência aos funcionários envolvidos e colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação do caso.
Com informações do G1