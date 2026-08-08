Foi sancionada a lei que endurece as penas para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet. A nova legislação amplia a punição para quem produz, compartilha, adquire ou armazena material de abuso sexual infantil e também prevê agravantes para crimes cometidos com o uso de inteligência artificial, como deepfakes e perfis falsos. O texto ainda autoriza a infiltração virtual de agentes de segurança para investigar esses delitos e amplia mecanismos de combate à exploração sexual no ambiente digital. As mudanças alteram o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outras leis federais. Fonte: Senado Federal.

Proteção às vítimas de violência

A Câmara de Itatiba aprovou, em primeira discussão nesta quinta-feira (06), o Projeto de Lei 133/2025, que reserva 5% das unidades habitacionais populares do município para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta tem como objetivo ampliar a proteção e garantir mais autonomia às vítimas, oferecendo condições para que possam reconstruir suas vidas longe dos agressores. O texto estabelece critérios para acesso ao benefício, dispensa a exigência de sentença judicial definitiva e assegura o sigilo dos dados pessoais das beneficiárias. O projeto ainda será submetido à segunda e última votação na próxima semana.

