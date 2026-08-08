08 de agosto de 2026
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PELA ORDEM

Penas mais duras

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Lei coloca os abusos sexuais contra crianças no rol dos crimes hediondos
Lei coloca os abusos sexuais contra crianças no rol dos crimes hediondos

Foi sancionada a lei que endurece as penas para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet. A nova legislação amplia a punição para quem produz, compartilha, adquire ou armazena material de abuso sexual infantil e também prevê agravantes para crimes cometidos com o uso de inteligência artificial, como deepfakes e perfis falsos. O texto ainda autoriza a infiltração virtual de agentes de segurança para investigar esses delitos e amplia mecanismos de combate à exploração sexual no ambiente digital. As mudanças alteram o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outras leis federais. Fonte: Senado Federal.

Proteção às vítimas de violência

A Câmara de Itatiba aprovou, em primeira discussão nesta quinta-feira (06), o Projeto de Lei 133/2025, que reserva 5% das unidades habitacionais populares do município para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta tem como objetivo ampliar a proteção e garantir mais autonomia às vítimas, oferecendo condições para que possam reconstruir suas vidas longe dos agressores. O texto estabelece critérios para acesso ao benefício, dispensa a exigência de sentença judicial definitiva e assegura o sigilo dos dados pessoais das beneficiárias. O projeto ainda será submetido à segunda e última votação na próxima semana. 

Sessão solene

A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou a concessão de 42 títulos honoríficos que serão entregues em sessão solene marcada para o dia 29 de outubro. As homenagens reconhecem pessoas e entidades que tiveram atuação de destaque e contribuíram para o desenvolvimento da cidade em diferentes áreas. A entrega dos títulos é realizada anualmente pelo Legislativo e representa uma forma de reconhecimento público aos homenageados. Conforme o Regimento Interno da Câmara, os projetos de concessão de honrarias precisam ser aprovados por dois terços dos vereadores antes da realização da solenidade. O evento será aberto ao público e reunirá autoridades, homenageados e familiares. 

Caixa coloca apartamento de Eduardo Bolsonaro em leilão

A Caixa Econômica Federal disponibilizou para leilão um apartamento no Rio de Janeiro que era de propriedade do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o imóvel após deixar de quitar parcelas do financiamento com o banco. O apartamento localizado em Botafogo (zona sul) está avaliado pela Caixa em R$ 1 milhão, mas o banco disponibilizou com desconto de 36,27%, permitindo lances a partir de R$ 644 mil. O certame está aberto para lances e será encerrado no dia 20 de agosto, às 10h. O ex-deputado adquiriu o imóvel em junho de 2017 por R$ 1 milhão. Ele financiou quase 79% do valor com empréstimo da Caixa.

Novo embaixador

O Senado dos Estados Unidos aprovou a indicação do republicano Daniel Perez para o cargo de embaixador norte-americano no Brasil. Escolhido pelo presidente Donald Trump, o deputado estadual da Flórida ainda precisa receber o agrément, autorização formal do governo brasileiro, para assumir a representação diplomática em Brasília. A aprovação ocorre em meio às tensões nas relações entre os dois países, mas faz parte do trâmite previsto para nomeações diplomáticas. Segundo a CNN Brasil, o aval do governo brasileiro é indispensável para a posse do novo embaixador no país. 

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