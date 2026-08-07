08 de agosto de 2026
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MOBILIDADE REGIONAL

Obras do TIC Eixo Norte avançam entre Campinas e Jundiaí

Por Da redação | Secretaria de Comunicação do Estado de SP
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Secretaria de Comunicação do Estado de SP
Projeto prevê a implantação do expresso que conectará Campinas a São Paulo e a modernização da Linha 7-Rubi
Projeto prevê a implantação do expresso que conectará Campinas a São Paulo e a modernização da Linha 7-Rubi

As obras do TIC Eixo Norte avançam no trecho entre Campinas e Jundiaí, consolidando a retomada do transporte ferroviário regional de passageiros no estado de São Paulo. O projeto é atualmente uma das maiores frentes de obras do estado, com investimento de R$ 14,2 bilhões

Nesta fase inicial, as intervenções incluem a instalação do canteiro de obras e áreas de apoio, preparação do terreno, obras de terraplenagem, contenções e a implantação de uma passagem inferior à ferrovia, destinada à transposição de veículos a remoção de interferências.

Nesta sexta-feira (7), o secretário de Parcerias em Investimentos de SP, Rafael Benini, visitou o canteiro de obras e ressaltou que a iniciativa vai transformar a história de São Paulo. “A gente vai ter mais de 100 mil passageiros rodando nos trens, e isso vai trazer muito desenvolvimento para a região de Campinas, Jundiaí e São Paulo. O impacto econômico também vai ser incrível, com a criação de mais de 10 mil empregos diretos e a mudança do vetor de desenvolvimento nestas cidades, com desenvolvimento das regiões próximas às estações."
 
O projeto prevê a implantação do Trem Intercidades (TIC), expresso que conectará São Paulo a Campinas, o Trem Intermetropolitano (TIM), com paradas entre Jundiaí e Campinas e a modernização da Linha 7-Rubi. Com capacidade para 860 passageiros, o TIC terá velocidade de até 140 km/h e tempo estimado de 64 minutos no trajeto de 101 km entre Campinas e São Paulo. A projeção é de que atenda 672 mil passageiros por dia em 11 municípios, fortalecendo a integração regional e oferecendo uma alternativa ao transporte rodoviário entre a capital e o interior paulista. A previsão de entrega é 2031.

Já o Trem Intermetropolitano, o serviço parador que tem início previsto para 2029, fará a ligação entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 km, com tempo estimado de cerca de 33 minutos e paradas nos municípios de Louveira, Vinhedo e Valinhos. 
 
O empreendimento prevê a modernização de cinco estações históricas, a aquisição de novos trens e a geração de mais de 10,5 mil empregos, fortalecendo a integração entre a capital, Jundiaí e Campinas e ampliando a capacidade do transporte ferroviário regional. 

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