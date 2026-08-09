Conquistar o primeiro emprego continua sendo um dos maiores desafios para os jovens de Jundiaí. Embora a cidade tenha registrado saldo positivo de 664 vagas de aprendizagem em 2025 e outras 288 até junho deste ano, a falta de experiência, a concorrência e a incompatibilidade entre o horário escolar e as vagas ainda impedem que muitos consigam a tão esperada primeira oportunidade.

Aos 17 anos, Gabriela Beatriz Fernandes de Oliveira espera pela primeira oportunidade. Há meses em busca de uma vaga, ela enfrenta obstáculos comuns entre jovens que tentam entrar no mercado de trabalho: a falta de experiência, a timidez e a dificuldade de conciliar emprego e estudos. "Está sendo difícil por conta do meu horário escolar. Também sou muito tímida e acredito que a falta de experiência dificulta bastante", conta.

Enquanto aguarda uma resposta positiva, Gabriela busca se preparar para aumentar as chances de contratação. Ela pretende fazer cursos de informática e na área de design de cílios. "Conseguir um emprego agora significaria ter estabilidade financeira para pagar minhas contas básicas."