Moradores do Residencial Vila dos Idosos I, no Fazenda Grande, participaram na manhã desta sexta-feira (7) uma manhã especial de confraternização, com café, bolo, presentes, brincadeiras e um animado show de prêmios, proporcionando momentos de lazer, acolhimento e interação.
A atividade foi organizada pela equipe da Secretaria Municipal de Habitação e contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que destinou recursos para a aquisição dos brindes sorteados durante a programação. A iniciativa proporcionou momentos de descontração e convivência, fortalecendo os laços entre os residentes e incentivando a integração da comunidade.
O encontro teve como objetivo proporcionar experiências de fortalecimento de vínculos entre os moradores. “A gente percebe como esses momentos fazem diferença. Não é apenas entregar um presente ou organizar um café da manhã. É criar oportunidades para que eles conversem, deem risada, façam novas amizades e se sintam valorizados. Ver cada um participando, torcendo, comemorando e saindo feliz é o que dá sentido ao nosso trabalho diário”, destaca a Diretora Programas Específicos da Secretaria, Mônica Leonardi Schincariol.
A secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, reforça que envelhecer com qualidade de vida também passa pelas relações construídas no cotidiano. “Quando falamos em cuidado com a pessoa idosa, falamos também de afeto, convivência e inclusão. O Condomínio dos Idosos é um espaço onde as pessoas encontram segurança para morar, mas também oportunidades para criar vínculos, participar de atividades e continuar escrevendo novas histórias. Esses momentos demonstram que o cuidado acontece nos detalhes e nas relações que construímos todos os dias”.
Um lugar para viver com dignidade
A Vila Residencial dos Idosos I é uma iniciativa pioneira em Jundiaí destinada a pessoas com 60 anos ou mais, com renda de até dois salários mínimos, sem imóvel próprio e com autonomia para a vida diária. Localizado no Fazenda Grande, o condomínio conta com 22 casas, duas delas adaptadas, áreas de convivência e lazer, oferecendo muito mais do que moradia, proporcionando um ambiente onde o envelhecimento acontece com segurança, autonomia e convivência.
Os moradores participam regularmente de oficinas, de festas temáticas, de passeios, de atividades físicas e rodas de conversa, iniciativas que contribuem para combater o isolamento social e fortalecer a autoestima.