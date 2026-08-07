Moradores do Residencial Vila dos Idosos I, no Fazenda Grande, participaram na manhã desta sexta-feira (7) uma manhã especial de confraternização, com café, bolo, presentes, brincadeiras e um animado show de prêmios, proporcionando momentos de lazer, acolhimento e interação.

A atividade foi organizada pela equipe da Secretaria Municipal de Habitação e contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que destinou recursos para a aquisição dos brindes sorteados durante a programação. A iniciativa proporcionou momentos de descontração e convivência, fortalecendo os laços entre os residentes e incentivando a integração da comunidade.

O encontro teve como objetivo proporcionar experiências de fortalecimento de vínculos entre os moradores. “A gente percebe como esses momentos fazem diferença. Não é apenas entregar um presente ou organizar um café da manhã. É criar oportunidades para que eles conversem, deem risada, façam novas amizades e se sintam valorizados. Ver cada um participando, torcendo, comemorando e saindo feliz é o que dá sentido ao nosso trabalho diário”, destaca a Diretora Programas Específicos da Secretaria, Mônica Leonardi Schincariol.