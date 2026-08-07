As linhas 704 e 528 do transporte coletivo de Jundiaí sofrerão alterações a partir da próxima segunda-feira (10). As mudanças, promovidas pela Secretaria de Mobilidade e Transporte, fazem parte do acompanhamento permanente da operação das linhas, que considera indicadores de desempenho, estudos operacionais e as manifestações encaminhadas pelos usuários para identificar oportunidades de melhoria no sistema.
Linha 704: readequação de horários
A linha 704 terá readequação de horários para aproximar a operação da programação anterior e atender aos usuários com mais agilidade. Após a recente reprogramação, a equipe técnica da Secretaria manteve o acompanhamento da operação da linha e analisou as sugestões encaminhadas pelos passageiros.
Com base neste monitoramento, foi identificada a possibilidade de realizar novos ajustes na distribuição dos horários, especialmente no período da manhã, aproximando a operação da programação anteriormente praticada, sem comprometer os tempos de viagem já estabelecidos. A medida busca oferecer maior previsibilidade aos usuários e aperfeiçoar a distribuição das viagens nos horários de maior demanda.
Além disso, o ponto de referência dos horários no bairro passa a ser o localizado na rua Robartino Martho, próximo ao nº 465.
Linha 528: nova viagem pela manhã
A linha 528 contará com uma nova primeira viagem de segunda a sexta-feira, saindo do Terminal Central às 5h25. A nova partida foi criada para atender solicitações dos usuários e ampliar o atendimento no início da manhã, facilitando o deslocamento de trabalhadores e demais passageiros que utilizam o transporte coletivo nesse período.
Acompanhamento permanente
A Secretaria de Mobilidade e Transporte reforça que a programação das linhas é constantemente monitorada e poderá receber novos ajustes sempre que os estudos técnicos apontarem oportunidades para aprimorar a operação.
As tabelas de horários atualizadas estarão disponíveis aos usuários a partir de segunda-feira (10) no site da Prefeitura e no aplicativo do Sistema Integrado de Transporte Urbano (Situ).