As linhas 704 e 528 do transporte coletivo de Jundiaí sofrerão alterações a partir da próxima segunda-feira (10). As mudanças, promovidas pela Secretaria de Mobilidade e Transporte, fazem parte do acompanhamento permanente da operação das linhas, que considera indicadores de desempenho, estudos operacionais e as manifestações encaminhadas pelos usuários para identificar oportunidades de melhoria no sistema.

Linha 704: readequação de horários

A linha 704 terá readequação de horários para aproximar a operação da programação anterior e atender aos usuários com mais agilidade. Após a recente reprogramação, a equipe técnica da Secretaria manteve o acompanhamento da operação da linha e analisou as sugestões encaminhadas pelos passageiros.

Com base neste monitoramento, foi identificada a possibilidade de realizar novos ajustes na distribuição dos horários, especialmente no período da manhã, aproximando a operação da programação anteriormente praticada, sem comprometer os tempos de viagem já estabelecidos. A medida busca oferecer maior previsibilidade aos usuários e aperfeiçoar a distribuição das viagens nos horários de maior demanda.