As rodovias que cortam Jundiaí registraram 699 acidentes entre janeiro e julho de 2026, segundo dados das três concessionárias responsáveis pelos principais trechos da região. O levantamento reúne ocorrências nas rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Anhanguera, Bandeirantes, SP-300, SP-360 e SP-063 e mostra redução em parte dos indicadores na comparação com 2025. Mesmo assim, acidentes graves e mortes continuam fazendo parte da rotina de quem circula pelas vias.

Na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que passa por Jundiaí e é administrada pela Via Colinas, foram registrados 79 acidentes nos primeiros sete meses do ano, contra 96 no mesmo período de 2025, uma redução de 17,7%. O número de vítimas também caiu. Foram 52 vítimas leves, ante 70 no ano passado, duas vítimas graves contra quatro em 2025 e uma morte, contra duas no mesmo período anterior.

Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, administradas pela Motiva AutoBAn, foram contabilizados 524 acidentes entre janeiro e julho de 2026, contra 548 no mesmo período do ano passado, uma queda de 4,4%.