Neste sábado (08), as lojas do Centro e dos bairros de Jundiaí poderão atender até as 18h devido ao Dia dos Pais. Setores de farmácia, perfumarias e lojas de vestuário estão entre os que devem ter maior procura. A estimativa é de que o tíquete médio de presente seja entre R$ 180 a R$ 200.
O Dia dos Pais é a primeira data comemorativa do segundo semestre. Na avaliação do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a data deve garantir um resultado positivo para o varejo, mas sem repetir o desempenho mais forte observado nos últimos anos.
“Nossa expectativa é que tanto as comemorações quanto os presentes tragam uma movimentação importante para o comércio que só não será maior por conta do endividamento em alta e juros elevados. Por isso, em relação às vendas, a expectativa é de um crescimento em torno de 1% em relação a 2025, o equivalente a R$ 567 milhões a mais em faturamento”, afirma o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni.
Sobre o horário estendido, além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, ele oferece mais tempo de compra aos consumidores. “Compreender o comportamento do consumidor é essencial para planejar ações comerciais e direcionar investimentos. Os lojistas devem investir nas vitrines, montar kits de presentes, fazer promoções, criar parcerias e diversificar as formas de pagamento. Os setores de gastronomia e hotelaria também devem se beneficiar com a data”, destaca Maltoni.
Expectativas
A estimativa é de que o tíquete médio de presentes gire entre R$ 180 a R$ 200. Entre os segmentos que esperam alcançar números positivos nessa data estão: farmácias e perfumarias, que devem faturar 3,7% a mais do que em agosto do ano passado; e as lojas de roupas, com alta estimada de 1,7%.
Na análise do Sincomercio e da Fecomercio SP, isso acontece porque a data tem se tornado um momento de priorizar o que o mercado chama de “autocuidado”, com ênfase na beleza. Outros setores que devem se beneficiar com a data são: calçados, tecidos; acessórios como meias, cinto, óculos, carteira e relógio, eletrônicos e eletrodomésticos, móveis e decoração.