Neste sábado (08), as lojas do Centro e dos bairros de Jundiaí poderão atender até as 18h devido ao Dia dos Pais. Setores de farmácia, perfumarias e lojas de vestuário estão entre os que devem ter maior procura. A estimativa é de que o tíquete médio de presente seja entre R$ 180 a R$ 200.

O Dia dos Pais é a primeira data comemorativa do segundo semestre. Na avaliação do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a data deve garantir um resultado positivo para o varejo, mas sem repetir o desempenho mais forte observado nos últimos anos.

“Nossa expectativa é que tanto as comemorações quanto os presentes tragam uma movimentação importante para o comércio que só não será maior por conta do endividamento em alta e juros elevados. Por isso, em relação às vendas, a expectativa é de um crescimento em torno de 1% em relação a 2025, o equivalente a R$ 567 milhões a mais em faturamento”, afirma o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni.