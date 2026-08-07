A Prefeitura de Jundiaí vai ampliar o trabalho de reordenamento dos cabos instalados nos postes do município, em uma ação integrada com a CPFL Piratininga e empresas de telecomunicações. A iniciativa tem como objetivo organizar a infraestrutura aérea, melhorar o aspecto urbano e aumentar a segurança para moradores, equipes de manutenção e prestadores de serviço.

A ampliação do mutirão foi definida durante reunião realizada na Câmara Municipal de Jundiaí, com a participação de representantes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Casa Civil, CIJUN, Legislativo, CPFL Piratininga e empresas responsáveis pelos cabos de telecomunicações.

O encontro reforçou a importância da atuação conjunta entre poder público, concessionária de energia e empresas do setor para ampliar a eficiência das ações e estabelecer uma programação integrada dos serviços. A proposta é antecipar o planejamento das intervenções, definir os locais de atuação e garantir maior organização durante a execução dos trabalhos.