08 de agosto de 2026
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INFRAESTRUTURA

Jundiaí amplia ação para organizar fiação e reforçar segurança

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação de reordenamento dos cabos já alcançou 150 quilômetros de rede regularizados e 3.768 postes reordenados
A ação de reordenamento dos cabos já alcançou 150 quilômetros de rede regularizados e 3.768 postes reordenados

A Prefeitura de Jundiaí vai ampliar o trabalho de reordenamento dos cabos instalados nos postes do município, em uma ação integrada com a CPFL Piratininga e empresas de telecomunicações. A iniciativa tem como objetivo organizar a infraestrutura aérea, melhorar o aspecto urbano e aumentar a segurança para moradores, equipes de manutenção e prestadores de serviço.

A ampliação do mutirão foi definida durante reunião realizada na Câmara Municipal de Jundiaí, com a participação de representantes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Casa Civil, CIJUN, Legislativo, CPFL Piratininga e empresas responsáveis pelos cabos de telecomunicações.

O encontro reforçou a importância da atuação conjunta entre poder público, concessionária de energia e empresas do setor para ampliar a eficiência das ações e estabelecer uma programação integrada dos serviços. A proposta é antecipar o planejamento das intervenções, definir os locais de atuação e garantir maior organização durante a execução dos trabalhos.

Atualmente, o reordenamento dos cabos é realizado semanalmente pela equipe técnica. Com a ampliação do mutirão, a previsão é aumentar a frequência das ações, com maior participação das empresas de telecomunicações e alinhamento prévio com a CPFL Piratininga.
“Esse trabalho integrado permite tornar a operação mais eficiente. Estamos estruturando uma nova dinâmica para ampliar os dias de atuação e garantir que as empresas estejam envolvidas no processo, com planejamento e comunicação antecipada dos locais que receberão os serviços”, explica Carlos Bocci, diretor do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria.

Resultados do programa em 2025

Desde janeiro de 2025, a ação de reordenamento dos cabos já alcançou 150 quilômetros de rede regularizados e 3.768 postes reordenados. O trabalho já foi realizado em diferentes regiões do município, incluindo Novo Horizonte, Fazenda Grande, Engordadouro, Vila Hortolândia e Centro. 

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