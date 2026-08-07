Durante o ‘Agosto Dourado’, mês dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, a Prefeitura de Jundiaí promoverá uma série de atividades voltadas às gestantes, mães, famílias e profissionais de saúde. A programação do ‘Agosto Dourado’ conta com atividades de conscientização e incentivo ao aleitamento materno ao longo do mês.
Entre as ações programadas estão uma roda de conversa, na próxima quarta-feira (12), no Cras Nordeste do Tarumã, em parceria com o programa Primeiríssima Infância; uma palestra para gestantes, no dia 19 de agosto, na UBS Vila Maringá; e a ação ‘Amamentar vale ouro’, no dia 22 de agosto, às 9h45, na Fábrica das Infâncias Japy, com a realização de um mamaço gratuito reunindo mães e bebês.
Alimento completo
Reconhecido como o alimento mais completo e ideal para os bebês, o leite materno reúne todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento infantil, além de oferecer proteção contra diversas doenças e contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico. A amamentação também favorece o vínculo entre mãe e filho e traz benefícios que podem se estender por toda a vida.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, a recomendação é que o bebê receba aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Após esse período, o leite materno deve ser mantido até os dois anos ou mais, juntamente com a introdução de alimentos saudáveis.
E o acompanhamento durante o pré-natal e após o parto é fundamental. “Em Jundiaí, as gestantes recebem orientações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de referência e contam com o suporte de profissionais capacitados para esclarecer dúvidas, orientar sobre técnicas de amamentação e identificar precocemente situações que necessitem de acompanhamento especializado”, destaca a odontóloga Gerusa Moura, Articuladora Municipal da Primeira Infância.
Doação de leite materno
Além de alimentar o próprio filho, muitas mulheres também podem contribuir para salvar vidas por meio da doação de leite humano. Em Jundiaí, o trabalho é realizado pelo Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU), responsável por receber, processar e distribuir o leite doado aos recém-nascidos internados nas UTIs Neonatais dos hospitais da cidade, principalmente do próprio HU.
O alimento é destinado, especialmente, aos bebês prematuros e de baixo peso, que dependem do leite humano para fortalecer a imunidade, favorecer o desenvolvimento e aumentar as chances de recuperação.
Toda mulher que amamenta pode ser uma possível doadora. Para isso, basta estar saudável e não utilizar medicamentos que interfiram na amamentação. As interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano de Jundiaí pelo telefone 0800 178 155, onde recebem todas as orientações sobre o processo de doação.