Durante o ‘Agosto Dourado’, mês dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, a Prefeitura de Jundiaí promoverá uma série de atividades voltadas às gestantes, mães, famílias e profissionais de saúde. A programação do ‘Agosto Dourado’ conta com atividades de conscientização e incentivo ao aleitamento materno ao longo do mês.

Entre as ações programadas estão uma roda de conversa, na próxima quarta-feira (12), no Cras Nordeste do Tarumã, em parceria com o programa Primeiríssima Infância; uma palestra para gestantes, no dia 19 de agosto, na UBS Vila Maringá; e a ação ‘Amamentar vale ouro’, no dia 22 de agosto, às 9h45, na Fábrica das Infâncias Japy, com a realização de um mamaço gratuito reunindo mães e bebês.

Alimento completo

Reconhecido como o alimento mais completo e ideal para os bebês, o leite materno reúne todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento infantil, além de oferecer proteção contra diversas doenças e contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico. A amamentação também favorece o vínculo entre mãe e filho e traz benefícios que podem se estender por toda a vida.