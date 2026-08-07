Nesta edição, o primeiro lugar ficou com a loja Aramis. A segunda colocação foi conquistada pela Paulistana – unidade Várzea Paulista, enquanto a Paulistana – unidade Campo Limpo Paulista ficou em terceiro lugar.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) Jundiaí e Região, divulgou os vencedores do Concurso de Vitrines – Dia dos Pais 2026, ação que incentiva os lojistas a investirem em vitrines criativas e atrativas durante uma das principais datas comemorativas para o varejo.

O concurso tem como objetivo estimular o engajamento dos consumidores, aumentar a visibilidade das lojas e valorizar os estabelecimentos que investem na apresentação de seus espaços como forma de fortalecer a experiência de compra.

As vitrines foram avaliadas por uma banca de jurados, que considerou critérios como criatividade, harmonia visual, iluminação, aproveitamento do espaço e impacto causado ao consumidor. A proposta foi reconhecer os projetos que conseguiram transmitir a mensagem da campanha de forma atrativa e convidativa ao público.

Para o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, iniciativas como essa incentivam os empresários a investirem na apresentação de seus negócios e contribuem para fortalecer o comércio da região. "As vitrines têm um papel importante na decisão de compra do consumidor. Elas despertam a atenção, valorizam os produtos e ajudam a criar uma experiência diferenciada. Com este concurso, buscamos reconhecer o trabalho dos lojistas e incentivar ações que movimentem o comércio e tornem nossas cidades ainda mais atrativas para quem compra."