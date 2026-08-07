A emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID), documento que permite ao condutor habilitado no Brasil conduzir em outros países, atingiu o maior volume da década de 2020, para um primeiro semestre, na cidade de Jundiaí.
Foram emitidas 809 PIDs entre janeiro e junho deste ano, ante 568 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 42%. Desde 2020, houve aumento ano a ano, praticamente, exceto por 2021, quando, por causa da pandemia, houve recuo no número de PIDs.
Aceita pelos cerca de 90 países signatários da Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário, de 1968, a Permissão Internacional de Dirigir (PID) pode ser solicitada pelo portal do Detran-SP.
Entre os signatários da Convenção de Viena, estão países como Portugal, Alemanha, França, Holanda, Bahamas, África do Sul, Turquia e Uruguai. Para conduzir por eles, além da PID, é preciso ter em mãos a carteira nacional de habilitação (CNH), que também é exigida pelas autoridades de trânsito.
Vale lembrar que acordos e convenções como a de Viena não são escritos em pedra, e por isso é recomendado que, antes de viajar, o motorista consulte o site da embaixada ou consulado do país que visitará para verificar as condições para dirigir no local.
Como obter a PID
O pedido pode ser feito pelo site do Detran-SP. O documento é enviado pelos Correios.
- Documentação necessária: CNH emitida no estado de SP, dentro validade e em situação regular – sem qualquer impedimento e que não esteja em processo de adição ou mudança da categoria ou qualquer outro que implique a emissão de uma nova CNH
- Solicitação: clique aqui para pedir a PID com sua conta GOV.BR ou vá até uma unidade Detran-SP ou Poupatempo. O atendimento presencial permite que a pessoa seja representada por um procurador
- Pagamento das taxas: a taxa da PID é de R$ 422,62 e a do envio pelos Correios, R$ 11. As duas podem ser pagas via pix, durante a solicitação no site do Detran-SP. A taxa também pode ser paga em lotéricas e bancos conveniados
- Tempo de espera: o Detran-SP leva até 3 dias para emissão do documento, que tem a entrega feita pelos Correios em até 14 dias úteis
- Acompanhe online: a emissão pelo Detran-SP pode ser feita aqui. O rastreamento do envio pode ser feito pelo site dos Correios