A emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID), documento que permite ao condutor habilitado no Brasil conduzir em outros países, atingiu o maior volume da década de 2020, para um primeiro semestre, na cidade de Jundiaí.

Foram emitidas 809 PIDs entre janeiro e junho deste ano, ante 568 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 42%. Desde 2020, houve aumento ano a ano, praticamente, exceto por 2021, quando, por causa da pandemia, houve recuo no número de PIDs.

Aceita pelos cerca de 90 países signatários da Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário, de 1968, a Permissão Internacional de Dirigir (PID) pode ser solicitada pelo portal do Detran-SP.