Além do mural, diversos elementos da praça foram personalizados com referências ao ex-piloto. Pneus decorativos, postes estilizados e o muro atrás da quadra ganharam as tradicionais cores verde, amarela e azul, transformando o local em um espaço de memória, convivência e lazer para a população.

A Praça Ayrton Senna, localizada na rua Aurora Germano de Lemos, na Vila Guarani, ganha uma nova identidade e será reinaugurada neste sábado (8). O espaço passou por manutenção completa e recebeu uma revitalização especial, com a criação de um mural em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1.

A manutenção realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da Prefeitura de Jundiaí contou com serviços de roçagem, poda de árvores, pintura geral, reforço da iluminação pública, reforma das calçadas e da quadra esportiva, com substituição da areia, além de ações de paisagismo. O espaço também recebeu novos bancos, lixeiras, academia ao ar livre e um espaço pet.

“Este é um espaço que une lazer, convivência e preservação da memória de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro”, destacou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.

A representante da Torcida Ayrton Senna (TAS) de Jundiaí, Andréa Bonamigo acompanhou de perto a transformação do espaço e se emocionou ao falar sobre o resultado. “Toda vez que venho à praça fico muito emocionada. É um sentimento de gratidão, porque todos os envolvidos entenderam a grandiosidade do Ayrton Senna e do legado que ele deixou. Tudo aqui foi pensado para manter essa memória viva. Hoje, este é o meu lugar favorito no mundo”.