Nesta sexta-feira (7), a Lei Maria da Penha, principal dispositivo legal de amparo à mulher vítima de violência no país, completa 20 anos. E as prisões em flagrante e apreensões de adolescentes por violência doméstica e familiar cresceram 25,7% no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, 10.924 autores foram detidos pelas forças de segurança. No mesmo período do ano passado, aconteceram 8.692 detenções.

A Capital paulista concentrou o maior número de ocorrências, com 1.768 registros no período, alta de 28,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Em seguida aparece a Grande São Paulo, com 1.552 casos. No interior, as regiões de Ribeirão Preto (1.203), Campinas (1.095) e Sorocaba (1.053) tiveram os maiores números.

Somente em junho, foram contabilizadas 1.741 detenções em todo o estado, contra 1.375 no mesmo mês de 2025, alta de 26,6%. Na comparação com 2024, o crescimento chega a 44,4%, quando foram registradas 952 prisões e apreensões.