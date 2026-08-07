08 de agosto de 2026
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LEI MARIA DA PENHA

Prisões em flagrante por violência doméstica aumentam 25,7% em SP

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / SSP
As forças de segurança prenderam ou apreenderam 10.924 autores de violência doméstica e familiar no primeiro semestre deste ano, 2.232 a mais que no mesmo período de 2025
As forças de segurança prenderam ou apreenderam 10.924 autores de violência doméstica e familiar no primeiro semestre deste ano, 2.232 a mais que no mesmo período de 2025

Nesta sexta-feira (7), a Lei Maria da Penha, principal dispositivo legal de amparo à mulher vítima de violência no país, completa 20 anos. E as prisões em flagrante e apreensões de adolescentes por violência doméstica e familiar cresceram 25,7% no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, 10.924 autores foram detidos pelas forças de segurança. No mesmo período do ano passado, aconteceram 8.692 detenções.

A Capital paulista concentrou o maior número de ocorrências, com 1.768 registros no período, alta de 28,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Em seguida aparece a Grande São Paulo, com 1.552 casos. No interior, as regiões de Ribeirão Preto (1.203), Campinas (1.095) e Sorocaba (1.053) tiveram os maiores números.

Somente em junho, foram contabilizadas 1.741 detenções em todo o estado, contra 1.375 no mesmo mês de 2025, alta de 26,6%. Na comparação com 2024, o crescimento chega a 44,4%, quando foram registradas 952 prisões e apreensões.

“Esse aumento demonstra que mais vítimas estão conseguindo acessar os canais de proteção e denunciar as agressões. Ao mesmo tempo, o fortalecimento da atuação policial permite uma resposta mais rápida para interromper ciclos de violência e responsabilizar os autores”, disse a titular da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Cristine Nascimento.

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