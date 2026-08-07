Durante o mês de agosto, quando é realizada a campanha nacional Agosto Lilás, de enfrentamento à violência contra a mulher, a prefeitura, por meio da Assessoria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), a Patrulha Guardiã Maria da Penha e outros serviços da rede municipal, intensifica as ações de conscientização, informação e acolhimento em diferentes regiões da cidade.

Ao longo do mês, serão promovidas rodas de conversa e atividades educativas em escolas, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e equipamentos públicos, além da presença do Ônibus SP Por Todas, que oferecerá atendimento especializado gratuito nos dias 16 e 17 de agosto, na Praça Governador Pedro de Toledo, no Centro.

A campanha busca ampliar o diálogo sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, divulgar os canais de denúncia e fortalecer a rede de proteção disponível no município.