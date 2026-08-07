Durante o mês de agosto, quando é realizada a campanha nacional Agosto Lilás, de enfrentamento à violência contra a mulher, a prefeitura, por meio da Assessoria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), a Patrulha Guardiã Maria da Penha e outros serviços da rede municipal, intensifica as ações de conscientização, informação e acolhimento em diferentes regiões da cidade.
Ao longo do mês, serão promovidas rodas de conversa e atividades educativas em escolas, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e equipamentos públicos, além da presença do Ônibus SP Por Todas, que oferecerá atendimento especializado gratuito nos dias 16 e 17 de agosto, na Praça Governador Pedro de Toledo, no Centro.
A campanha busca ampliar o diálogo sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, divulgar os canais de denúncia e fortalecer a rede de proteção disponível no município.
As ações do Agosto Lilás também priorizam os territórios mais vulneráveis, aproximando a informação e os serviços da população e incentivando que familiares, amigos e vizinhos também saibam identificar situações de violência e orientar quem precisa de ajuda. Confira a programação das atividades:
10 de agosto – Cras Leste – 9h
11 de agosto – CECE Ovídio Bueno – 8h
12 de agosto – Cras Sul – 9h
16 e 17 de agosto – Ônibus SP Por Todas – Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), das 9h às 16h.
18 de agosto – Cras Norte – 10h
20 de agosto – CECE Francisco Gastaldo – 8h30
25 de agosto – Cras Nordeste – 14h
Todas as atividades contam com a participação da Assessoria de Políticas para as Mulheres e da Patrulha Guardiã Maria da Penha.
Rede de proteção funciona durante todo o ano
Além das atividades do Agosto Lilás, Jundiaí mantém uma rede permanente de atendimento às mulheres em situação de violência.
Essa atuação reúne diferentes órgãos e serviços, como os Cras, Creas, Abrigo Sigiloso, unidades de saúde, Ambulatório de Saúde da Mulher, Patrulha Guardiã Maria da Penha, Guarda Municipal, Delegacia de Defesa da Mulher e demais instituições que atuam de forma integrada para garantir acolhimento, orientação e proteção.
Entre as iniciativas desenvolvidas pelo município estão o acompanhamento especializado das mulheres pelos serviços socioassistenciais, o Auxílio Aluguel para vítimas de violência, o botão do pânico destinado às mulheres com medidas protetivas, além do trabalho permanente do Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Como buscar ajuda
Mulheres em situação de violência podem procurar atendimento na rede municipal ou acionar os canais de denúncia:
- Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180
- Guarda Municipal – 153
- Polícia Militar – 190
- Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí – (11) 4521-2024
Violência contra a mulher não é um problema privado. Denunciar e buscar ajuda são passos fundamentais para interromper o ciclo da violência e garantir proteção às vítimas.