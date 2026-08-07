A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), a DAE Jundiaí e a Defesa Civil da Prefeitura de Jundiaí, informam que todos os parques municipais estarão fechados preventivamente nesta sexta-feira (7), em razão da previsão de rajadas de vento superiores a 80 km/h.

A medida tem como objetivo preservar a segurança da população e dos trabalhadores que atuam nesses espaços, uma vez que as condições climáticas aumentam o risco de queda de árvores, galhos e outros incidentes.

“A segurança das pessoas é sempre a nossa prioridade. Diante da previsão de ventos intensos, optamos pelo fechamento preventivo dos parques para evitar qualquer risco à população”, destacou o secretário da Smsip, Jeferson Coimbra.