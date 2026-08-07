A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), a DAE Jundiaí e a Defesa Civil da Prefeitura de Jundiaí, informam que todos os parques municipais estarão fechados preventivamente nesta sexta-feira (7), em razão da previsão de rajadas de vento superiores a 80 km/h.
A medida tem como objetivo preservar a segurança da população e dos trabalhadores que atuam nesses espaços, uma vez que as condições climáticas aumentam o risco de queda de árvores, galhos e outros incidentes.
“A segurança das pessoas é sempre a nossa prioridade. Diante da previsão de ventos intensos, optamos pelo fechamento preventivo dos parques para evitar qualquer risco à população”, destacou o secretário da Smsip, Jeferson Coimbra.
Os parques que permanecerão fechados são:
- Parque da Cidade;
- Mundo das Crianças;
- Parque do Jardim Bonfiglioli;
- Parque do Cerrado;
- Parque Linear do Jardim Novo Horizonte;
- Parque Roberto Oda;
- Parque Onofre Canedo;
- Parque Santa Gertrudes;
- Parque do Jardim Copacabana;
- Parque Botânico Eloy Chaves;
- Parque Botânico Tulipas;
- Parque do Trabalhador – Corrupira;
- Parque do Jardim do Lago;
- Parque do Engordadouro;
- Parque Morada das Vinhas;
- Praças Pets.
Orientação
A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer sob árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade durante as rajadas de vento, além de redobrar a atenção ao transitar pelas vias da cidade.
As equipes da Smisp, da DAE Jundiaí e da Defesa Civil seguem monitorando as condições meteorológicas. Os parques serão reabertos assim que as condições forem consideradas seguras.