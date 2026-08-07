07 de agosto de 2026
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PREVENTIVAMENTE

Parques municipais de Jundiaí ficarão fechados nesta sexta

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A Defesa Civil indica que deve haver ventos fortes na cidade nesta sexta-feira (7) e, para preservar a segurança da população e dos trabalhadores, os espaços estarão fechados
A Defesa Civil indica que deve haver ventos fortes na cidade nesta sexta-feira (7) e, para preservar a segurança da população e dos trabalhadores, os espaços estarão fechados

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), a DAE Jundiaí e a Defesa Civil da Prefeitura de Jundiaí, informam que todos os parques municipais estarão fechados preventivamente nesta sexta-feira (7), em razão da previsão de rajadas de vento superiores a 80 km/h.

A medida tem como objetivo preservar a segurança da população e dos trabalhadores que atuam nesses espaços, uma vez que as condições climáticas aumentam o risco de queda de árvores, galhos e outros incidentes.

“A segurança das pessoas é sempre a nossa prioridade. Diante da previsão de ventos intensos, optamos pelo fechamento preventivo dos parques para evitar qualquer risco à população”, destacou o secretário da Smsip, Jeferson Coimbra.

Os parques que permanecerão fechados são:

  • Parque da Cidade;
  • Mundo das Crianças;
  • Parque do Jardim Bonfiglioli;
  • Parque do Cerrado;
  • Parque Linear do Jardim Novo Horizonte;
  • Parque Roberto Oda;
  • Parque Onofre Canedo;
  • Parque Santa Gertrudes;
  • Parque do Jardim Copacabana;
  • Parque Botânico Eloy Chaves;
  • Parque Botânico Tulipas;
  • Parque do Trabalhador – Corrupira;
  • Parque do Jardim do Lago;
  • Parque do Engordadouro;
  • Parque Morada das Vinhas;
  • Praças Pets.

Orientação

A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer sob árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade durante as rajadas de vento, além de redobrar a atenção ao transitar pelas vias da cidade.

As equipes da Smisp, da DAE Jundiaí e da Defesa Civil seguem monitorando as condições meteorológicas. Os parques serão reabertos assim que as condições forem consideradas seguras.

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