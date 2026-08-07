O presidente do Parlamento Jovem de Jundiaí, Fabrício Porcari, foi o entrevistado do jornalista Itamar Gonçalves no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora. Aos 16 anos, o jovem falou sobre o início de sua trajetória na vida pública, a importância da participação da juventude na política e defendeu que o debate político deve estar voltado à solução dos problemas da população. Durante a entrevista, também abordou demandas do bairro Medeiros, o papel do Parlamento Jovem e a necessidade de aproximar os estudantes das discussões sobre cidadania e gestão pública.

Parcelamento especial

A Prefeitura de Várzea Paulista criou o Programa de Parcelamento Especial (PPE), uma oportunidade para moradores e empresas regularizarem débitos municipais inscritos em dívida ativa. A iniciativa oferece desconto de até 90% nos juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista. Também há opções de parcelamento em até 36 vezes, com redução dos encargos conforme o número de parcelas escolhidas. O programa abrange débitos tributários e não tributários, inclusive ajuizados ou não. A adesão deve ser feita presencialmente no Facilita, junto à Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, dentro do prazo de 180 dias.