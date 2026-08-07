A proteção permanente da Serra do Japi foi tema da audiência pública realizada na noite desta quinta-feira (6), na Câmara Municipal de Jundiaí. O encontro discutiu o Projeto de Lei Complementar nº 1.188/2026, de autoria do presidente da Casa, vereador Edicarlos Vieira, que altera a Lei Complementar nº 518/2012, responsável por vedar procedimentos administrativos para fins imobiliários e atividades correlatas no Território de Gestão da Serra do Japi. A proposta busca tornar definitiva a proteção da área e estabelecer sanções para infrações ambientais.

Compuseram a mesa dos trabalhos o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira; o presidente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramorelli; a advogada Mariana Vanini, representante da Comissão de Meio Ambiente da OAB Jundiaí; e o secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin.

A audiência reuniu munícipes, representantes de associações, entidades de preservação ambiental e interessados no tema. As manifestações e sugestões apresentadas serão analisadas e poderão contribuir para a atualização da legislação de proteção da Serra do Japi.