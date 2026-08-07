Final de semana batendo à porta e as opções da agenda cultural para Jundiaí prometem agradar a todos os públicos. Teatro, oficinas, exposições, além de shows são algumas das atrações. Confira e programe-se:
Sexta – 7/8
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
“Chaves: A Exposição”
Local: Max Shopping Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozana, 6000, Vila Rio Branco - Jundiaí
Horário: terça a sexta, das 12h às 21h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. (Fechado às segundas-feiras.)
Evento pago – ingressos disponíveis no Maxi Shopping Jundiaí
Sábado – 2/8
Mês do Patrimônio: Conversa na Calçada, Ex-Ferroviários da Cia. Paulista
Local: Espaço Expressa – Sala Santos – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, Centro
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Chá de Collage, com Gabriel Francesco – Convite para o Chá das Cinco
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Chá de Monstrinhos, com Alex Roch - Convite para o Chá das Cinco
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Exibição de Curtas de Animação – Marco Cortez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h30
Evento gratuito!
“Advinha quanto eu te amo”, Coletivo O Barraco do Baco – contação de histórias
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Os Carnaválios: Fabricantes de Estrela, Pegasus Produções Artísticas
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 16h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Carta à Rainha Louca, com Núcleo Toada
Local: Teatro do Sesc Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.600, Jardim Botânico - Centro
Horário: 20h
Classificação: Livre
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Comédia Casa, Comida e Alma Lavada, Rama Kriya Produções Ltda
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc Jundiaí
Domingo – 3/8
Juca e a Dona Capivara, Inspirante – contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop, R2 Group
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama