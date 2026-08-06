07 de agosto de 2026
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PLANEJAMENTO URBANO

Radares voltarão a operar em Itatiba com foco na segurança viária

Por Da redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
Primeira etapa prevê a implantação de 14 pontos de fiscalização eletrônica em diferentes regiões do município até outubro
Primeira etapa prevê a implantação de 14 pontos de fiscalização eletrônica em diferentes regiões do município até outubro

A Prefeitura de Itatiba iniciará a implantação da primeira etapa do novo sistema de fiscalização eletrônica e monitoramento do trânsito. A ação prevê a instalação de 14 pontos equipados para fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho e monitoramento viário. O objetivo é reforçar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A implantação dos equipamentos se dará de forma gradativa, com previsão de conclusão da primeira etapa em até 60 dias. Após a instalação, são realizadas as etapas de configuração, testes e aferições técnicas, necessárias para garantir o pleno funcionamento do sistema. A data oficial de início da operação será divulgada pela Prefeitura após a conclusão desse processo.

Além da fiscalização eletrônica, os equipamentos também funcionarão como pontos de monitoramento, contribuindo para o acompanhamento das condições do trânsito, o planejamento da mobilidade urbana e o fortalecimento das ações de segurança pública.

Locais de instalação

Nesta primeira fase, os equipamentos serão implantados nos seguintes pontos:

  • Avenida Domingos Paladini;
  • Avenida 29 de Abril;
  • Rua Comendador Franco;
  • Cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Comendador Franco;
  • Avenida Comendador Francisco Bartholomeu;
  • Avenida Brasília;
  • Estrada Municipal Benedito Antônio Regagnin;
  • Avenida Prefeito José Maurício de Camargo;
  • Estrada Vicinal Luiz Suzan (Itatiba–Vinhedo);
  • Avenida Luiz Scavone;
  • Avenida Expedicionários Brasileiros;
  • Rua Santo Antônio;
  • Avenida Carmelo Scarparo.

Redução de acidentes e proteção à vida

Segundo o secretário-adjunto de Obras, Guilherme Zanutto, a iniciativa alia tecnologia e prevenção para tornar o trânsito mais seguro: "O retorno da fiscalização eletrônica e a implementação dos pontos de monitoramento representam um avanço significativo na gestão da nossa infraestrutura viária. Nosso foco central é a redução de acidentes e a proteção à vida, pacificando o trânsito nas vias de maior fluxo. Paralelamente, o monitoramento inteligente integra mobilidade e segurança pública, fornecendo dados essenciais para o planejamento urbano e auxiliando diretamente as forças policiais na proteção da nossa população", ressalta.

Equipamentos serão sinalizados

A Prefeitura reforça que todos os equipamentos estarão devidamente sinalizados, conforme determina a legislação de trânsito. O secretário explica ainda que a implantação seguirá cronograma técnico para garantir a eficiência dos equipamentos: "Considerando o cronograma técnico para esta primeira etapa, que prevê as instalações físicas, configurações e aferições ao longo dos próximos 60 dias, a nossa estimativa técnica é que a operação efetiva do sistema tenha início entre a segunda quinzena de setembro e o mês de outubro", acredita.

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