A Prefeitura de Itatiba iniciará a implantação da primeira etapa do novo sistema de fiscalização eletrônica e monitoramento do trânsito. A ação prevê a instalação de 14 pontos equipados para fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho e monitoramento viário. O objetivo é reforçar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A implantação dos equipamentos se dará de forma gradativa, com previsão de conclusão da primeira etapa em até 60 dias. Após a instalação, são realizadas as etapas de configuração, testes e aferições técnicas, necessárias para garantir o pleno funcionamento do sistema. A data oficial de início da operação será divulgada pela Prefeitura após a conclusão desse processo.
Além da fiscalização eletrônica, os equipamentos também funcionarão como pontos de monitoramento, contribuindo para o acompanhamento das condições do trânsito, o planejamento da mobilidade urbana e o fortalecimento das ações de segurança pública.
Locais de instalação
Nesta primeira fase, os equipamentos serão implantados nos seguintes pontos:
- Avenida Domingos Paladini;
- Avenida 29 de Abril;
- Rua Comendador Franco;
- Cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Comendador Franco;
- Avenida Comendador Francisco Bartholomeu;
- Avenida Brasília;
- Estrada Municipal Benedito Antônio Regagnin;
- Avenida Prefeito José Maurício de Camargo;
- Estrada Vicinal Luiz Suzan (Itatiba–Vinhedo);
- Avenida Luiz Scavone;
- Avenida Expedicionários Brasileiros;
- Rua Santo Antônio;
- Avenida Carmelo Scarparo.
Redução de acidentes e proteção à vida
Segundo o secretário-adjunto de Obras, Guilherme Zanutto, a iniciativa alia tecnologia e prevenção para tornar o trânsito mais seguro: "O retorno da fiscalização eletrônica e a implementação dos pontos de monitoramento representam um avanço significativo na gestão da nossa infraestrutura viária. Nosso foco central é a redução de acidentes e a proteção à vida, pacificando o trânsito nas vias de maior fluxo. Paralelamente, o monitoramento inteligente integra mobilidade e segurança pública, fornecendo dados essenciais para o planejamento urbano e auxiliando diretamente as forças policiais na proteção da nossa população", ressalta.
Equipamentos serão sinalizados
A Prefeitura reforça que todos os equipamentos estarão devidamente sinalizados, conforme determina a legislação de trânsito. O secretário explica ainda que a implantação seguirá cronograma técnico para garantir a eficiência dos equipamentos: "Considerando o cronograma técnico para esta primeira etapa, que prevê as instalações físicas, configurações e aferições ao longo dos próximos 60 dias, a nossa estimativa técnica é que a operação efetiva do sistema tenha início entre a segunda quinzena de setembro e o mês de outubro", acredita.