A Prefeitura de Itatiba iniciará a implantação da primeira etapa do novo sistema de fiscalização eletrônica e monitoramento do trânsito. A ação prevê a instalação de 14 pontos equipados para fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho e monitoramento viário. O objetivo é reforçar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A implantação dos equipamentos se dará de forma gradativa, com previsão de conclusão da primeira etapa em até 60 dias. Após a instalação, são realizadas as etapas de configuração, testes e aferições técnicas, necessárias para garantir o pleno funcionamento do sistema. A data oficial de início da operação será divulgada pela Prefeitura após a conclusão desse processo.

Além da fiscalização eletrônica, os equipamentos também funcionarão como pontos de monitoramento, contribuindo para o acompanhamento das condições do trânsito, o planejamento da mobilidade urbana e o fortalecimento das ações de segurança pública.

Locais de instalação