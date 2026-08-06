Nos dias 29 e 30 de setembro e 1° de outubro acontece em São Paulo o 13° Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer. A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec) participará do congresso e nesta semana realiza uma oficina de confecção de bonecas com um grupo de mulheres atendidas pela instituição.
As peças produzidas serão expostas e comercializadas no Congresso durante a participação da associação. O objetivo é proporcionar as participantes uma atividade que une criatividade, convivência, desenvolvimento de habilidades e gerar lucro.
A atividade contribui também para o bem-estar emocional das pacientes, estimula o desenvolvimento das habilidades manuais, favorece a geração de renda e resgata memórias afetivas. A Abrapec afirma que a costura vai além de seu propósito criativo porque representa para as assistidas da instituição um espaço de convivência, expressão artística e fortalecimento da autoestima, funcionando também como uma importante ferramenta terapêutica.
Doações
A Abrapec recebe doações para realização dos atendimentos. Pessoas físicas e jurídicas podem colaborar com as ações sociais por meio da doação de alimentos, leite longa vida, fraldas geriátricas, materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza ou de valores financeiros. A assistência prestada às pessoas em tratamento com câncer é gratuita, especializada, humanizada e depende também das doações para não ser descontinuada.
Para quem se interessar em conhecer o trabalho da Abrapec e colaborar com a instituição, a unidade Jundiaí está localizada à rua Zacarias de Góes, 187, no Centro. O telefone para contato é (11) 3379-3352 e o e-mail é socialjundiai@abrapec.org.