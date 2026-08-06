Nos dias 29 e 30 de setembro e 1° de outubro acontece em São Paulo o 13° Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer. A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec) participará do congresso e nesta semana realiza uma oficina de confecção de bonecas com um grupo de mulheres atendidas pela instituição.

As peças produzidas serão expostas e comercializadas no Congresso durante a participação da associação. O objetivo é proporcionar as participantes uma atividade que une criatividade, convivência, desenvolvimento de habilidades e gerar lucro.

A atividade contribui também para o bem-estar emocional das pacientes, estimula o desenvolvimento das habilidades manuais, favorece a geração de renda e resgata memórias afetivas. A Abrapec afirma que a costura vai além de seu propósito criativo porque representa para as assistidas da instituição um espaço de convivência, expressão artística e fortalecimento da autoestima, funcionando também como uma importante ferramenta terapêutica.

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