Estão abertas as inscrições para a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jundiaí, que será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, na Unip. O encontro é uma oportunidade para que moradores, profissionais, entidades e representantes do poder público contribuam diretamente com propostas que fortalecerão as políticas públicas municipais e servirão de base para as etapas estadual e nacional da Conferência.

Promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a Conferência é um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, reunindo representantes da rede de atendimento, conselhos, organizações da sociedade civil, estudantes, profissionais e toda a população interessada na promoção e garantia dos direitos da infância e da adolescência.

Neste ano, o tema será “Crianças, Adolescentes e Democracia: participação, proteção e garantia de direitos nas políticas públicas”, reforçando a importância da participação social na elaboração de políticas cada vez mais humanizadas, inclusivas e alinhadas às necessidades da população.