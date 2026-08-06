Estão abertas as inscrições para a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jundiaí, que será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, na Unip. O encontro é uma oportunidade para que moradores, profissionais, entidades e representantes do poder público contribuam diretamente com propostas que fortalecerão as políticas públicas municipais e servirão de base para as etapas estadual e nacional da Conferência.
Promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a Conferência é um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, reunindo representantes da rede de atendimento, conselhos, organizações da sociedade civil, estudantes, profissionais e toda a população interessada na promoção e garantia dos direitos da infância e da adolescência.
Neste ano, o tema será “Crianças, Adolescentes e Democracia: participação, proteção e garantia de direitos nas políticas públicas”, reforçando a importância da participação social na elaboração de políticas cada vez mais humanizadas, inclusivas e alinhadas às necessidades da população.
As discussões serão organizadas em cinco eixos temáticos:
- Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto das políticas públicas;
- Proteção integral, enfrentamento às violências e garantia de direitos;
- Participação de crianças e adolescentes nos espaços de construção da cidadania;
- Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Gestão, financiamento e controle social das políticas públicas para crianças e adolescentes.
Quem pode participar?
A participação é gratuita e aberta a representantes da rede de atendimento, conselhos, organizações da sociedade civil, profissionais, estudantes e toda a população interessada em contribuir para a construção de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.
Crianças e adolescentes também terão voz
Um dos destaques da programação será a Conferência Lúdica, criada para garantir que crianças e adolescentes também participem ativamente das discussões. Em um ambiente acolhedor e com metodologias adaptadas às diferentes faixas etárias, eles poderão compartilhar ideias, experiências e propostas, exercendo o protagonismo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio da plataforma Sympla (CLICA AQUI). As vagas são limitadas.
Serviço
Data: 14 e 15 de setembro
Horário: a partir das 8h
Local: Unip – Avenida Giassetti, 577, Vila Hortolândia
Inscrições: Vagas limitadas pelo Sympla (CLICA AQUI)