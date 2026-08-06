Estão abertas até o dia 15 de agosto as pesquisas do programa ‘Territórios Empreendedores, iniciativa do Sebrae-SP que irá mapear as potencialidades, desafios e oportunidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) para subsidiar a elaboração de estratégias de desenvolvimento econômico sustentável.

Empreendedores e moradores de Jundiaí podem contribuir com a construção do futuro da RMJ por meio da pesquisa. Como sede da Região Metropolitana, o município tem papel de destaque na condução da iniciativa. Jundiaí coordena o Grupo de Trabalho do projeto por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, responsável por articular os sete municípios da RMJ nesta primeira etapa de diagnóstico.

O programa ‘Territórios Empreendedores’ propõe uma nova forma de planejar o desenvolvimento regional, baseada na cooperação entre os municípios, na participação da sociedade e na valorização das vocações econômicas de cada território. A metodologia reúne informações para orientar ações de médio e longo prazo, fortalecendo a governança regional, incentivando a inovação, aprimorando políticas públicas e criando um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, à atração de investimentos e à geração de empregos.