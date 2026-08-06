O Grupo de Trabalho de Governança Climática se reuniu nesta semana em Jundiaí para planejar ações e preparar o município para os possíveis impactos do fenômeno El Niño. O encontro reuniu na Sala de Situação do Paço Municipal secretários municipais, representantes da Dae Jundiaí, da Fundação Serra do Japi, do CiJun e Defesa Civil.

Projeções de órgãos oficiais indicam que o El Niño já está configurado e apresenta elevada probabilidade de intensificação ao longo do segundo semestre de 2026, com possibilidade de permanência até o início de 2027.

Na reunião, foram discutidos os principais reflexos que o fenômeno poderá provocar no município, como períodos prolongados de temperaturas acima da média e ondas de calor, aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação, possibilidade de estiagem e redução da disponibilidade hídrica, além da ocorrência de tempestades severas, chuvas intensas, rajadas de vento, quedas de árvores, alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura urbana.