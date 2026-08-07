Morar de aluguel tem pesado cada vez mais no orçamento de quem vive em Jundiaí. Entre aluguel, condomínio e contas da casa, a moradia pode comprometer até 60% da renda mensal. Ao mesmo tempo, o mercado segue aquecido. Levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI-SP), realizado com 95 imobiliárias da região, aponta que os novos contratos de locação cresceram 61,29% em março de 2026 na comparação com fevereiro.

A maquiadora Mayara Masson dos Santos mora de aluguel há cerca de nove meses e afirma que conquistar a independência exigiu reorganizar completamente as finanças. "Além do aluguel, ainda existem condomínio, água, energia, internet e outros custos do dia a dia. No fim do mês, morando sozinha, a moradia representa entre 50% e 60% da minha renda", conta.

Segundo ela, o aumento dos custos obrigou a reduzir despesas com lazer e compras por impulso. Mesmo já tendo pensado em mudar para um imóvel mais barato, a localização, a segurança e o custo de uma nova mudança fizeram com que permanecesse no apartamento. "Tenho a impressão de que os preços dos aluguéis aumentaram bastante nos últimos anos, enquanto a renda das pessoas não acompanhou esse crescimento. Encontrar um imóvel acessível está cada vez mais difícil", afirma.