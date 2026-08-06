A Linha 7-Rubi terá alterações operacionais neste domingo (9) devido ao avanço das obras de modernização da infraestrutura ferroviária entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. As intervenções fazem parte do projeto TIC Eixo Norte e incluem serviços na rede aérea, na sinalização e na via permanente.

A ação vai alterar o funcionamento dos trens. As mudanças serão válidas durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite. Nesse período, os trens circularão por via única entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, utilizando a mesma plataforma para embarque e desembarque nos dois sentidos.

Também não haverá viagens diretas entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Os passageiros precisarão fazer baldeação na estação Francisco Morato para seguir viagem em ambos sentidos. Os intervalos entre as composições serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e de 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.