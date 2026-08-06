07 de agosto de 2026
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Linha 7-Rubi terá mudanças na operação neste domingo (9)

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Serviços incluem atividades de modernização na rede aérea, sinalização e via permanente entre Botujuru e Campo Limpo Paulista
Serviços incluem atividades de modernização na rede aérea, sinalização e via permanente entre Botujuru e Campo Limpo Paulista

A Linha 7-Rubi terá alterações operacionais neste domingo (9) devido ao avanço das obras de modernização da infraestrutura ferroviária entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. As intervenções fazem parte do projeto TIC Eixo Norte e incluem serviços na rede aérea, na sinalização e na via permanente.

A ação vai alterar o funcionamento dos trens. As mudanças serão válidas durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite. Nesse período, os trens circularão por via única entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, utilizando a mesma plataforma para embarque e desembarque nos dois sentidos.

Também não haverá viagens diretas entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Os passageiros precisarão fazer baldeação na estação Francisco Morato para seguir viagem em ambos sentidos. Os intervalos entre as composições serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e de 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

A TIC Trens orienta os usuários a acompanharem os avisos sonoros nas estações e nos trens, além das informações divulgadas nos canais oficiais da concessionária e nos cartazes informativos. Equipes de atendimento e segurança também estarão nas plataformas para prestar orientações e esclarecer dúvidas durante a operação.

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