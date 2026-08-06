A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e da Divisão de Fiscalização Fundiária, intensificou as ações de fiscalização para combater a comercialização irregular de lotes no município e proteger a população de possíveis fraudes imobiliárias. A atuação mais recente identificou a oferta clandestina de terrenos na rua Imbiruçu, no bairro Jundiaí-Mirim, localizados dentro da Área de Proteção Ambiental (APA Jundiaí).
As equipes técnicas constataram que os lotes vinham sendo anunciados em redes sociais e grupos de mensagens, sem qualquer aprovação ou licença da prefeitura e sem registro em cartório para parcelamento urbano. Diante da irregularidade, o responsável pela comercialização foi identificado e notificado, e novas ações de fiscalização já estão programadas em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) e com apoio da Guarda Municipal de Jundiaí.
O objetivo da ação é impedir que moradores sejam vítimas de negociações irregulares que podem resultar em prejuízos financeiros e problemas jurídicos. A aquisição de lotes clandestinos impede a obtenção da escritura do imóvel, inviabiliza construções legalizadas e o acesso regular à infraestrutura básica, como abastecimento de água, energia elétrica e rede de esgoto.
A secretária municipal de Habitação, Kelly Galbieri, destaca que o trabalho da Secretaria de Habitação Social é permanente e tem como prioridade a segurança da população. “A orientação é que nenhum cidadão realize a compra de terrenos sem antes verificar a regularidade do imóvel junto à prefeitura. Nosso trabalho é fiscalizar, combater os parcelamentos clandestinos e, principalmente, evitar que famílias sejam prejudicadas por esse tipo de prática ilegal. Sempre que houver dúvida, a Secretaria está à disposição para prestar orientações antes da concretização de qualquer negócio.”
Além das ações de fiscalização, a Secretaria Municipal de Habitação orienta que qualquer pessoa que tenha negociado ou efetuado pagamentos relacionados aos lotes da rua Imbiruçu suspenda imediatamente novos pagamentos, reúna toda a documentação disponível como: comprovantes, recibos, contratos e conversas, e procure orientação jurídica. Também é importante comunicar a situação à prefeitura e registrar ocorrência junto à Polícia Civil ou ao Ministério Público, contribuindo para a responsabilização dos envolvidos.
A prefeitura reforça que, antes de adquirir qualquer terreno, a população deve consultar a situação do imóvel junto à Secretaria Municipal de Habitação e aos Cartórios de Registro de Imóveis. A medida é fundamental para garantir segurança jurídica e evitar prejuízos.
Em caso de suspeita de parcelamento irregular ou para esclarecer dúvidas sobre a regularidade de imóveis, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Habitação, no Paço Municipal (5º andar – Ala Norte), ou utilizar a Central de Atendimento 156, pelo telefone ou aplicativo.