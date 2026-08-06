A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e da Divisão de Fiscalização Fundiária, intensificou as ações de fiscalização para combater a comercialização irregular de lotes no município e proteger a população de possíveis fraudes imobiliárias. A atuação mais recente identificou a oferta clandestina de terrenos na rua Imbiruçu, no bairro Jundiaí-Mirim, localizados dentro da Área de Proteção Ambiental (APA Jundiaí).

As equipes técnicas constataram que os lotes vinham sendo anunciados em redes sociais e grupos de mensagens, sem qualquer aprovação ou licença da prefeitura e sem registro em cartório para parcelamento urbano. Diante da irregularidade, o responsável pela comercialização foi identificado e notificado, e novas ações de fiscalização já estão programadas em parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) e com apoio da Guarda Municipal de Jundiaí.

O objetivo da ação é impedir que moradores sejam vítimas de negociações irregulares que podem resultar em prejuízos financeiros e problemas jurídicos. A aquisição de lotes clandestinos impede a obtenção da escritura do imóvel, inviabiliza construções legalizadas e o acesso regular à infraestrutura básica, como abastecimento de água, energia elétrica e rede de esgoto.