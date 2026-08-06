A movimentação nos restaurantes de Jundiaí deve crescer no Dia dos Pais de 2026 em torno de 40% segundo a previsão dos proprietários. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 76% dos estabelecimentos do país esperam faturar mais neste ano na comparação com 2025. Considerada uma das principais datas para o setor, atrás apenas do Dia das Mães, a comemoração deve impulsionar os almoços em família e as reservas na cidade.

No comércio local de alimentação, a data costuma representar um aumento significativo no faturamento. O responsável por uma picanharia no Eloy Chaves, Janderson Argel Ribas Bialoso, espera movimento na casa dos 40% em relação a um domingo comum. “Sem dúvida é uma data muito importante, sendo superada somente pelo Dia das Mães. Geralmente, nessa data, o faturamento fica em torno de 30% a 40% maior”, afirma.

Apesar da importância da data, o empresário afirma que a procura por reservas neste ano está abaixo do mesmo período de 2025. Para atender os clientes, o restaurante preparou uma promoção especial e fará contratação de funcionários temporários.