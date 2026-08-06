A movimentação nos restaurantes de Jundiaí deve crescer no Dia dos Pais de 2026 em torno de 40% segundo a previsão dos proprietários. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 76% dos estabelecimentos do país esperam faturar mais neste ano na comparação com 2025. Considerada uma das principais datas para o setor, atrás apenas do Dia das Mães, a comemoração deve impulsionar os almoços em família e as reservas na cidade.
No comércio local de alimentação, a data costuma representar um aumento significativo no faturamento. O responsável por uma picanharia no Eloy Chaves, Janderson Argel Ribas Bialoso, espera movimento na casa dos 40% em relação a um domingo comum. “Sem dúvida é uma data muito importante, sendo superada somente pelo Dia das Mães. Geralmente, nessa data, o faturamento fica em torno de 30% a 40% maior”, afirma.
Apesar da importância da data, o empresário afirma que a procura por reservas neste ano está abaixo do mesmo período de 2025. Para atender os clientes, o restaurante preparou uma promoção especial e fará contratação de funcionários temporários.
Entre os pratos mais procurados pelos clientes no Dia dos Pais, a picanha aparece como destaque na casa. Além do atendimento presencial, o restaurante também prevê crescimento nos pedidos por delivery e retirada. “Um almoço em família em casa é uma grande opção escolhida pelos clientes, então o maior aumento relativo deve ser no delivery”, diz Janderson.
Em um restaurante no Traviú, o cenário também é positivo. O proprietário Vinícius Carbonari afirma que as reservas já estão próximas da lotação e superam o movimento do ano passado. “A expectativa é muito boa. Já estamos quase sem lugares e a procura está melhor que no ano passado”, conta.
Segundo ele, o Dia dos Pais está entre as melhores datas do ano e deve gerar aumento de aproximadamente 30% no faturamento. “O restaurante manterá o cardápio tradicional, com destaque para a comida à vontade no fogão a lenha”, diz.
EM FAMÍLIA
Além do impacto no setor, a data também é marcada pelo encontro entre familiares. A analista administrativa Larissa Mendes escolheu um restaurante de Jundiaí para comemorar o Dia dos Pais ao lado da família.“Para mim, o Dia dos Pais sempre foi sobre estar junto. A gente não precisa de nada muito grandioso, só de poder sentar à mesa, conversar e dar risada já vale tudo”, afirma.
Segundo ela, a escolha pelo restaurante foi uma forma de valorizar o momento com o pai. “Meu pai sempre foi muito presente, então é uma forma de retribuir um pouco de tudo que ele já fez por mim. No fim, o que a gente leva mesmo são essas memórias juntos”, completa.