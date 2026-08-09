Quem nasce em alguma família de Jundiaí que compõem a metade de menor rendimento, ou seja, a metade da população que é mais pobre, tem apenas 4,4% de chance de chegar aos 10% de maior renda. Por outro lado, a chance dessas pessoas continuarem na metade mais pobre é de 49,7%. Em outras palavras, metade das pessoas que nascem pobres em Jundiaí continuam, a outra metade, consegue ascender socialmente, mas nem 5% alcança um enriquecimento mais substancial.

Os dados são do Atlas da Mobilidade Social Brasil e mostram que, da metade que nasceu pobre e consegue melhorar o padrão de vida, 32,9% fica entre a posição 50 e 75, ou seja, sai da metade mais pobre e orbita no meio-alto, 13,1% entra na esfera do ¼ com maior rendimento, mas na posição 75 a 90, e 4,4% ocupa a posição 90 a 100, o décimo de maior rendimento da população total.

Ainda assim, mais da metade da população pobre de Jundiaí consegue melhorar os rendimentos, visto de 50,3% dos filhos das famílias que estavam na metade de menor rendimento conseguem deixar esta posição. No Estado de São Paulo, a chance é de 49,7% e, de alcançar os 10% de maior renda, é de 2,3%. Já no Brasil, apenas 33,4% dos filhos de famílias mais pobres ascendem socialmente, enquanto 1,8% passa a integrar o décimo da população de maior rendimento.