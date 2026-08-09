Quem nasce em alguma família de Jundiaí que compõem a metade de menor rendimento, ou seja, a metade da população que é mais pobre, tem apenas 4,4% de chance de chegar aos 10% de maior renda. Por outro lado, a chance dessas pessoas continuarem na metade mais pobre é de 49,7%. Em outras palavras, metade das pessoas que nascem pobres em Jundiaí continuam, a outra metade, consegue ascender socialmente, mas nem 5% alcança um enriquecimento mais substancial.
Os dados são do Atlas da Mobilidade Social Brasil e mostram que, da metade que nasceu pobre e consegue melhorar o padrão de vida, 32,9% fica entre a posição 50 e 75, ou seja, sai da metade mais pobre e orbita no meio-alto, 13,1% entra na esfera do ¼ com maior rendimento, mas na posição 75 a 90, e 4,4% ocupa a posição 90 a 100, o décimo de maior rendimento da população total.
Ainda assim, mais da metade da população pobre de Jundiaí consegue melhorar os rendimentos, visto de 50,3% dos filhos das famílias que estavam na metade de menor rendimento conseguem deixar esta posição. No Estado de São Paulo, a chance é de 49,7% e, de alcançar os 10% de maior renda, é de 2,3%. Já no Brasil, apenas 33,4% dos filhos de famílias mais pobres ascendem socialmente, enquanto 1,8% passa a integrar o décimo da população de maior rendimento.
No país, além da ascensão da população mais pobre, há análise de quem nasce rico e consegue continuar. 56,5%, ou seja, mais da metade dos 25% que nascem mais ricos continuam nessa faixa depois de adultos. Além disso, 30,88% chegam ao grupo dos 10% mais ricos. Do outro lado, apenas 8,3% dos filhos dos 25% mais pobres conseguiram subir, sendo que uma parcela ainda mais restrita de 1,28% chegou ao topo da pirâmide de renda no Brasil. Em suma, a chance de quem nasce rico permanecer rico é sete vezes a de um pobre de enriquecer.
Chegadas diferentes
Sobre as características dos indivíduos que têm mais chances de permanecer na metade mais pobre da população, um recorte do Atlas da Mobilidade Social Brasil escancara as diferenças de oportunidades no Brasil e também em Jundiaí. 71,4% que não consegue melhorar o padrão de vida em relação aos pais na cidade é mulher e 28,6% é homem. Também em Jundiaí, 55,6% dos que têm mais chance de permanecer na pobreza é não branco e 42% é branco.
Mulheres que não são brancas têm 75,1% de chance de não ascender socialmente, seguidas pelas mulheres brancas (65,6%), pelos homens não brancos (35,3%) e pelos homens brancos (20,3%). Enquanto ¾ das mulheres não brancas tendem a permanecer pobres, apenas ⅕ dos homens brancos não consegue ascensão de renda em relação aos pais.
Em Jundiaí, a amostra da pesquisa considerou 888 pessoas da população adulta nascida entre 1983 e 1990. Em todo o país, foram aproximadamente 7 milhões de indivíduos da mesma faixa etária. O Atlas é desenvolvido pelo Instituto de Mobilidade Social (IMDS). Para a análise, as rendas foram ajustadas para dezembro de 2019. Nesse contexto, a renda familiar média dos 25% mais ricos considera R$ 7.266,03. Entre os 10% mais ricos, renda superior a R$ 13.773,14. Já na outra ponta, as famílias de classe média recebiam cerca de R$ 3.850 por mês e os 25% mais pobre tinham renda média mensal de até R$ 2.183,41.